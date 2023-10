Cet évènement est passé Nocturne 2023 : “Le vent se lève” (2 août) L’Envol des Pionniers Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse Nocturne 2023 : “Le vent se lève” (2 août) L’Envol des Pionniers Toulouse, 2 août 2023, Toulouse. Nocturne 2023 : “Le vent se lève” (2 août) Mercredi 2 août, 19h30 L’Envol des Pionniers Entrée payante Les nocturnes de L’Envol des Pionniers Projection en plein air “Le vent se lève” Mercredi 2 août à partir de 19h30 Les nocturnes estivales de L’Envol des Pionniers : 4 dates à ne pas manquer !

Chaque mercredi, du 26 juillet au 16 août 2023, L’Envol des Pionniers ouvre ses portes en nocturne pour 4 soirées inédites. Dès 19h30, le public est invité à découvrir les expositions temporaire et permanente du site. Puis dès 21h45, petits et grands assistent à une projection dans la cour de L’Envol des Pionniers confortablement installés sur des chaises longues! Découvrez les autres nocturnes : mercredi 26 juillet / mercredi 9 août et mercredi 16 août Mercredi 2 août : Le vent se lève, long-métrage d’animation de Hayao Miyazaki Le Vent se lève raconte la vie de Jir Horikoshi, jeune garçon passionné d’aéronautique. Sa mauvaise vue l’empêche de devenir pilote et il se fait engager dans le département aéronautique d’une importante entreprise d’ingénierie. Son génie l’impose rapidement comme l’un des plus grands ingénieurs du monde. Inventeur extraordinaire, il fera entrer l’aviation dans une ère nouvelle. Dernier film de Hayao Miyazaki, Le Vent se lève est une grande fresque historique et biographique où nous découvrons le Japon à travers la vie du héros, ses amours, les nombreuses catastrophes du pays à l’aube de la seconde guerre mondiale. Durée : 126 minutes

Film en VF Informations pratiques Mercredi 2 août

Vente de boissons sur place mais pas de restauration De 19h30 à 21h30 : Accès exceptionnel pour les porteurs du “billet ciné plein air” aux expositions de L’Envol des Pionniers

A partir de 21h45 : Projection du film Accès Payant “Billet ciné plein air” en vente sur le site de L’Envol des Pionniers (places limitées) Mise en vente des billets à partir du 3 juillet. 8€ tarif plein

5€ tarif réduit (moins de 18 ans)

Ce billet donne accès à l’ouverture exceptionnelle des expositions de L’Envol des Pionniers ainsi qu’à la projection. Ce programme est susceptible de modifications. « En cas d’intempérie, la soirée sera annulée (annulation de l’ouverture de L’Envol des Pionniers et annulation de la projection). Les billets seront remboursés (procédure mentionnée sur cette page le cas échéant) L’Envol des Pionniers 6 Rue Jacqueline Auriol, 31400 Toulouse, France Toulouse 31400 Pont des Demoiselles / Ormeau/ Montaudran / La Terrasse / Malepère Haute-Garonne Occitanie 05 67 22 23 24 https://www.lenvol-des-pionniers.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.lenvol-des-pionniers.com/informations-pratiques/tarifs-billets/ »}] L’Envol des Pionniers immerge le visiteur dans le lieu de naissance de l’aventure de la ligne de l’Aéropostale. Une histoire intimement liée aux débuts de l’aviation et aux grands noms comme Mermoz ou Saint-Exupéry. Bus : Linéo 8 – arrêt Piste des Géants Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-02T19:30:00+02:00 – 2023-08-02T23:00:00+02:00

