Donne-moi des Ailes L’Envol des Pionniers Toulouse Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse Donne-moi des Ailes L’Envol des Pionniers Toulouse, 26 juillet 2023, Toulouse. Donne-moi des Ailes 26 juillet et 9 août L’Envol des Pionniers Tarif plein : 8€ | Avec accès aux expositions : 5€ Christian, scientifique visionnaire, étudie les oies sauvages. Pour son fils, un adolescent obnubilé par les jeux vidéo, l’idée de passer des vacances avec son père est un cauchemar. Ils vont se rapprocher pour sauver une espèce en voie de disparition à l’aide d’un ULM. Commence alors un incroyable et périlleux voyage. Ouverture des expositions permanentes et temporaires de L’Envol des Pionniers (inclu dans le prix du billet) L’Envol des Pionniers 6 Rue Jacqueline Auriol, 31400 Toulouse, France Toulouse 31400 Pont des Demoiselles / Ormeau/ Montaudran / La Terrasse / Malepère Haute-Garonne Occitanie 05 67 22 23 24 https://www.lenvol-des-pionniers.com/ L’Envol des Pionniers immerge le visiteur dans le lieu de naissance de l’aventure de la ligne de l’Aéropostale. Une histoire intimement liée aux débuts de l’aviation et aux grands noms comme Mermoz ou Saint-Exupéry. Bus : Linéo 8 – arrêt Piste des Géants Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-26T21:30:00+02:00 – 2023-07-26T23:23:00+02:00

2023-08-09T21:30:00+02:00 – 2023-08-09T23:23:00+02:00 cinesouslesetoiles2023 © Philippe Petit – Radar Films – SND Groupe M6 – Canopée Productions – France 2 Cinéma Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu L'Envol des Pionniers Adresse 6 Rue Jacqueline Auriol, 31400 Toulouse, France Ville Toulouse Departement Haute-Garonne Lieu Ville L'Envol des Pionniers Toulouse

L'Envol des Pionniers Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

Donne-moi des Ailes L’Envol des Pionniers Toulouse 2023-07-26 was last modified: by Donne-moi des Ailes L’Envol des Pionniers Toulouse L'Envol des Pionniers Toulouse 26 juillet 2023