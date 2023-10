Cet évènement est passé Nocturne 2023 de L’Envol des Pionniers : “Donne-moi des ailes” (26 juillet) L’Envol des Pionniers Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse Nocturne 2023 de L’Envol des Pionniers : “Donne-moi des ailes” (26 juillet) L’Envol des Pionniers Toulouse, 26 juillet 2023, Toulouse. Nocturne 2023 de L’Envol des Pionniers : “Donne-moi des ailes” (26 juillet) Mercredi 26 juillet, 19h30 L’Envol des Pionniers Entrée payante Les nocturnes de L’Envol des Pionniers Projection en plein air “Les ailes du courage” Mercredi 26 juillet à partir de 19h30 Les nocturnes estivales de L’Envol des Pionniers : 4 dates à ne pas manquer ! Chaque mercredi, du 26 juillet au 16 août 2023, L’Envol des Pionniers ouvre ses portes en nocturne pour 4 soirées inédites. Dès 19h30, le public est invité à découvrir les expositions temporaire et permanente du site. Puis dès 21h45, petits et grands assistent à une projection dans la cour de L’Envol des Pionniers confortablement installés sur des chaises longues! Découvrez les autres nocturnes : mercredi 2 août / mercredi 9 août et mercredi 16 août Mercredi 26 juillet : Donne-moi des Ailes, long-métrage de Nicolas Vanier Christian, scientifique visionnaire, étudie les oies sauvages. Pour son fils, un adolescent obnubilé par les jeux vidéo, l’idée de passer des vacances avec son père en pleine nature est un cauchemar. Pourtant, père et fils vont se rapprocher autour d’un projet fou: sauver une espèce en voie de disparition à l’aide d’un ULM. Commence alors un incroyable et périlleux voyage… Explorateur, aventurier, réalisateur et coscénariste, Nicolas Vanier a adapté le roman du même titre, qu’il a écrit en s’inspirant de l’incroyable histoire vraie de Christian Moullec, pionnier du vol en ULM avec les oiseaux. Avec Jean-Paul Rouve, Mélanie Doutey …

Durée : 113 minutes

Film en VF Informations pratiques Mercredi 26 juillet

Vente de boissons sur place mais pas de restauration

De 19h30 à 21h30 : Accès exceptionnel pour les porteurs du “billet ciné plein air” aux expositions de L’Envol des Pionniers A partir de 21h45 : Projection du film Accès Payant “Billet ciné plein air” en vente sur le site de L’Envol des Pionniers (places limitées) Mise en vente des billets à partir du 3 juillet. 8€ tarif plein

5€ tarif réduit (moins de 18 ans)

Ce billet donne accès à l’ouverture exceptionnelle des expositions de L’Envol des Pionniers ainsi qu’à la projection. Ce programme est susceptible de modifications. En cas d’intempérie, la soirée sera annulée (annulation de l’ouverture de L’Envol des Pionniers et annulation de la projection).

Les billets seront remboursés (procédure mentionnée sur cette page le cas échéant) L’Envol des Pionniers 6 Rue Jacqueline Auriol, 31400 Toulouse, France Toulouse 31400 Pont des Demoiselles / Ormeau/ Montaudran / La Terrasse / Malepère Haute-Garonne Occitanie 05 67 22 23 24 https://www.lenvol-des-pionniers.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.lenvol-des-pionniers.com/informations-pratiques/tarifs-billets/ »}] L’Envol des Pionniers immerge le visiteur dans le lieu de naissance de l’aventure de la ligne de l’Aéropostale. Une histoire intimement liée aux débuts de l’aviation et aux grands noms comme Mermoz ou Saint-Exupéry. Bus : Linéo 8 – arrêt Piste des Géants Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

