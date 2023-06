Ciné-Tambouille L’Envol des Pionniers Toulouse Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse Ciné-Tambouille L’Envol des Pionniers Toulouse, 21 juillet 2023, Toulouse. Ciné-Tambouille Vendredi 21 juillet, 19h00 L’Envol des Pionniers Entrée libre Un moment original à L’Envol des Pionniers lors du Ciné-Tambouille : une programmation de films aux petits oignons. Ouverture à 19h, puis projection de 21h30 à 23h30. Atelier cuisine en journée en collaboration avec le Bistrot Ducoin. Repas offert le soir Soirée organisée par l’association Les Vidéophages L’Envol des Pionniers 6 Rue Jacqueline Auriol, 31400 Toulouse, France Toulouse 31400 Pont des Demoiselles / Ormeau/ Montaudran / La Terrasse / Malepère Haute-Garonne Occitanie 05 67 22 23 24 https://www.lenvol-des-pionniers.com/ L’Envol des Pionniers immerge le visiteur dans le lieu de naissance de l’aventure de la ligne de l’Aéropostale. Une histoire intimement liée aux débuts de l’aviation et aux grands noms comme Mermoz ou Saint-Exupéry. Bus : Linéo 8 – arrêt Piste des Géants Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

