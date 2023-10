Ciné Tambouille 2023 ! L’Envol des Pionniers Toulouse, 21 juillet 2023, Toulouse.

Ciné Tambouille 2023 ! Vendredi 21 juillet, 19h00 L’Envol des Pionniers Entrée libre sur inscriptions

Ciné Tambouille 2023 !

Vendredi 21 juillet à 19h

Ciné Tambouille est un projet de cuisine participative et de projection de courts-métrages ! Ce projet vise à rassembler des ami(e)s, des voisin(e)s, des collègues … autour d’un moment convivial et gourmand. Grâce au cuistots cinéphiles sélectionnés, une programmation de courts métrages et un repas thématisé sera proposé aux participants !

Organisé par l’association les Vidéophages avec les restaurateurs du Bistrot Ducoin

L’association Les Vidéophages, à l’initiative de ce projet, est spécialisée dans la diffusion de courts-métrages et pourra proposer une programmation de films aux petits oignons! Pour encadrer l’atelier cuisine ils se sont liés au Bistrot Ducoin, restaurateur dont on peut savourer la cuisine à Toulouse, 40 rue du Général Jean Compans.

Cette année, la soirée fera honneur à certains pays traversés par La Ligne Aéropostale et les pionniers de cette aventure : Maroc, Espagne, Sénégal et Brésil.

Inscrivez-vous pour cette aventure culinaire et cinéphile !

Infos pratiques

Vendredi 21 juillet à 19h

Entrée gratuite sur inscriptions par mail : communication@lesvideophages.org

Inscriptions jusqu’au 17 juillet

L’Envol des Pionniers 6 Rue Jacqueline Auriol, 31400 Toulouse, France Toulouse 31400 Pont des Demoiselles / Ormeau/ Montaudran / La Terrasse / Malepère Haute-Garonne Occitanie 05 67 22 23 24 https://www.lenvol-des-pionniers.com/ [{« type »: « email », « value »: « communication@lesvideophages.org »}] [{« link »: « mailto:communication@lesvideophages.org »}] L’Envol des Pionniers immerge le visiteur dans le lieu de naissance de l’aventure de la ligne de l’Aéropostale. Une histoire intimement liée aux débuts de l’aviation et aux grands noms comme Mermoz ou Saint-Exupéry. Bus : Linéo 8 – arrêt Piste des Géants

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-21T19:00:00+02:00 – 2023-07-21T23:00:00+02:00

2023-07-21T19:00:00+02:00 – 2023-07-21T23:00:00+02:00

cinéma restauration

DR