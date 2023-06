Courts-métrages jeunesse du Festival International du Film sur les Handicaps (FIFH) L’Envol des Pionniers Toulouse Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Courts-métrages jeunesse du Festival International du Film sur les Handicaps (FIFH)
Dimanche 2 juillet, 22h15
L'Envol des Pionniers
Entrée gratuite

Un voyage cinématographique à travers des histoires fortes, parfois réalistes, mais par-fois aussi fantastiques, poétiques ou drôles, pour contribuer à diversifier notre vision du handicap et favoriser ainsi l'évolution des mentalités.

Séance en VO sous-titrée français
Ouverture à partir de 21h, avec buvette et restauration
Séance organisée par le Collectif Oral dans le cadre de l'événement Villes pour Tous

L'Envol des Pionniers
6 Rue Jacqueline Auriol, 31400 Toulouse, France
Toulouse 31400 Pont des Demoiselles / Ormeau/ Montaudran / La Terrasse / Malepère
Haute-Garonne Occitanie
05 67 22 23 24
https://www.lenvol-des-pionniers.com/

L'Envol des Pionniers immerge le visiteur dans le lieu de naissance de l'aventure de la ligne de l'Aéropostale. Une histoire intimement liée aux débuts de l'aviation et aux grands noms comme Mermoz ou Saint-Exupéry.

Bus : Linéo 8 – arrêt Piste des Géants

2023-07-02T22:15:00+02:00 – 2023-07-02T23:45:00+02:00

