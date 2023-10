Festival International du Film sur les Handicaps à L’Envol des Pionniers L’Envol des Pionniers Toulouse, 2 juillet 2023, Toulouse.

Festival International du Film sur les Handicaps (FIFH)

Dimanche 2 juillet à partir de 21h

Gratuit – Entrée libre

Un événement pensé dans le cadre du projet “Ville pour tous” porté par Toulouse Métropole

Le Festival International du Film sur les Handicaps est avant tout un festival de… cinéma !

Le FIFH Tour Festival part à la rencontre des jeunes générations des écoles élémentaires aux universités, dans les grandes villes ou les villages en France et à l’étranger. Le FIFH s’adresse à tous les publics. Cela semble évident tant la problématique du handicap en général et l’inclusion des personnes touchées par divers handicaps sont des enjeux majeurs de notre société et des sujets qui nous touchent tous, de près ou de plus loin.

Les différentes sélections sont donc conçues pour convenir à tous les publics quels que soient leurs âges, leurs cultures ou leurs expériences personnelles. Un axe essentiel des actions du FIFH, que ce soit pour le Tour Festival ou le Festival à proprement dit, est la sensibilisation des scolaires de tous âges à la problématique du Handicap et de son inclusion dans la société.

L’objectif pourrait se résumer dans l’idée de proposer un voyage cinématographique à travers des histoires fortes, parfois réalistes, mais parfois aussi fantastiques, poétiques ou drôles, et ce pour contribuer à diversifier notre vision du handicap et des handicaps, et favoriser ainsi l’évolution des mentalités.

Dimanche 2 juillet : le FIFH fait étape à L’Envol des Pionniers

21h: Ouverture de la soirée / Buvette et petite restauration sur place

22h : Projection de la sélection de courts-métrages jeunesse en plein air dans la Cour de L’Envol des Pionniers

10 courts métrages internationaux à découvrir ! En VO sous-titrés.

Informations pratiques

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles

L’entrée se limite à la Cour de L’Envol des Pionniers (pas d’accès aux expositions)

L'Envol des Pionniers 6 Rue Jacqueline Auriol, 31400 Toulouse, France Toulouse 31400 Pont des Demoiselles / Ormeau/ Montaudran / La Terrasse / Malepère Haute-Garonne Occitanie L'Envol des Pionniers immerge le visiteur dans le lieu de naissance de l'aventure de la ligne de l'Aéropostale. Une histoire intimement liée aux débuts de l'aviation et aux grands noms comme Mermoz ou Saint-Exupéry. Bus : Linéo 8 – arrêt Piste des Géants

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

