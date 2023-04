Folies pionnières à L’Envol des Pionniers ! L’Envol des Pionniers Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Folies pionnières à L’Envol des Pionniers ! L’Envol des Pionniers, 13 mai 2023, Toulouse. Folies pionnières à L’Envol des Pionniers ! Samedi 13 mai, 19h00 L’Envol des Pionniers Entrée libre Folies Pionnières à L’Envol des Pionniers ! Immersion garantie dans le quotidien des personnages de l’Aéropostale : de la journée de travail jusqu’à l’ambiance festive de la fin des années folles, on vous invite ! Comprendre le quotidien des acteurs de L’Aéropostale en visitant les expositions permanentes et temporaires Vivez les débuts de l’aviation avec la fabuleuse épopée des lignes aériennes Latécoère et de la Compagnie Générale Aéropostale dans les expositions permanentes, à la rencontre des Pilotes, mécaniciens, chefs d’escale ou entoileuses… Découvrez l’exposition inédite sur l’entrepreneur aéronautique et créateur de la Ligne : Pierre Georges Latécoère, l’avenir a des ailes. Relevez les défis des pionniers de l’aviation d’hier et d’aujourd’hui. Exceptionnellement ouvert en accès libre, entrez dans le bureau fidèlement reconstitué de Didier Daurat, chef d’exploitation renommé et rigoureux de la Compagnie aérienne postale de Toulouse-Montaudran. Vivez ensuite une soirée de fête à Montaudran au temps de l’Aéropostale ! Nous sommes aux alentours de la fin des Années folles vers 1927 ! Imaginez que les travailleurs et travailleuses de l’Aéropostale vous invitent à participer avec eux à une soirée festive après le travail ! Ouverture du bal à partir de 19h30 … Jusqu’au 12 coups de minuit !

Au rythme de la musique des années folles, une piste de danse s’improvise en salle des Pionniers : démonstrations et initiations aux danses swing : Charleston, Saint Louis Shag et Lindy Hop.

Sessions d’initiation :

19h30 : Charleston

20h30 : Saint Louis Shag

22h30 : Lindy Hop

Avec Mona de l’association Moogly Dances. Faites la connaissance de nombreux personnages truculents et singuliers !

Pendant toute la soirée : au grès de votre immersion dans l’histoire de l’Aéropostale, de nombreux personnages d’époque vous attendent pour une photo souvenir ou un brin de causette. A partir de 22h00 : Devenez juge de notre concours d’élégance ! Le principe est simple : parmi les personnages costumés présents, épinglez un ruban sur le personnage de votre choix. A la suite d’un défilé haut en couleur, le plus beau costume sera récompensé. Organisé par l’Association Historia Tempori. N’oubliez pas de prendre aussi la pose et de repartir avec votre cliché dans notre caravane/photobooth présent dans la Cour de L’Envol des Pionniers. Casino ou kermesse : des divertissements d’époque pour tous les âges

Vous êtes plus tripot et atmosphère feutrée ? Rendez-vous dans notre salle à l’ambiance d’un bar prohibition : jeux de casino et de cartes avec des personnages costumés au programme !

Organisé par l’Association Historia Tempori. Pour les petits (mais aussi les plus grands), réveillez votre âme d’enfants en rejoignant la kermesse d’antan : jeux de bois traditionnels et XXL sont à votre disposition tout au long de la soirée ! De 19h à 00h

Dernière admission à 23h30

Restauration au niveau des restaurants de la Place Marcel Bouilloux Lafont (5 minutes de L’Envol des Pionniers) L’Envol des Pionniers 6 rue Jacqueline Auriol 31400 TOULOUSE Toulouse 31400 Toulouse Sud-Est Haute-Garonne Occitanie 05 67 22 23 24 https://www.lenvol-des-pionniers.com/ Entrez dans l’aventure de l’Aéropostale https://www.lenvol-des-pionniers.com/informations-pratiques/venir-sur-le-site-de-lenvol-des-pionniers/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T19:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:59:00+02:00

2023-05-13T19:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:59:00+02:00 ©Manuel Huynh

Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu L'Envol des Pionniers Adresse 6 rue Jacqueline Auriol 31400 TOULOUSE Ville Toulouse Departement Haute-Garonne Age max 99 Lieu Ville L'Envol des Pionniers Toulouse

L'Envol des Pionniers Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

Folies pionnières à L’Envol des Pionniers ! L’Envol des Pionniers 2023-05-13 was last modified: by Folies pionnières à L’Envol des Pionniers ! L’Envol des Pionniers L'Envol des Pionniers 13 mai 2023 L'Envol des Pionniers Toulouse toulouse

Toulouse Haute-Garonne