Toulouse

Atelier familles à L’Envol des Pionniers ! L’Envol des Pionniers, 25 avril 2023, Toulouse. Atelier familles à L’Envol des Pionniers ! 25 avril – 6 mai L’Envol des Pionniers À partir de 6 ans. Destiné aux familles de 2 à 4 personnes (1 adulte minimum). Tarif : 7€/personne. Durée de l’atelier : 1h (de 16h à 17h). Atelier réservable les samedis, dimanches et durant les jours d’ouverture des vacances scolaires de la zone C. NOUVEAU ! Le temps d’un atelier d’une heure, vivez en famille une immersion dans le quotidien des pionniers de l’Aéropostale, au cœur du Toulouse des années 30. Comment communiquaient-ils ?

Saurez-vous décoder une transmission télégraphique en morse? Comment triaient-ils le courrier ?

Un atelier 100% déconnecté pour un retour ludique dans le passé ! Plus d’infos : https://www.lenvol-des-pionniers.com/atelier-familles/ L’Envol des Pionniers 6 Rue Jacqueline Auriol, 31400 Toulouse, France Toulouse 31400 Pont des Demoiselles / Ormeau/ Montaudran / La Terrasse / Malepère Haute-Garonne Occitanie 05 67 22 23 24 https://www.lenvol-des-pionniers.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.lenvol-des-pionniers.com/informations-pratiques/tarifs-billets/ »}] [{« link »: « https://www.lenvol-des-pionniers.com/atelier-familles/ »}] L’Envol des Pionniers immerge le visiteur dans le lieu de naissance de l’aventure de la ligne de l’Aéropostale. Une histoire intimement liée aux débuts de l’aviation et aux grands noms comme Mermoz ou Saint-Exupéry. Bus : Linéo 8 – arrêt Piste des Géants Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-25T16:00:00+02:00 – 2023-04-25T17:00:00+02:00

2023-05-06T16:00:00+02:00 – 2023-05-06T17:00:00+02:00 famille activités en famille L’Envol des Pionniers-Auteur Manuel Huynh

