Ateliers origami sur les hydravions / Raconte-moi Montaudran L’Envol des Pionniers, 15 avril 2023, Toulouse. Ateliers origami sur les hydravions / Raconte-moi Montaudran 15 et 16 avril L’Envol des Pionniers Gratuit Raconte-moi Montaudran “La Ligne et la mer” Un week-end à la découverte de l’histoire de l’Aéropostale autour de la thématique de la mer ! Organisé par les Amis de L’Envol des Pionniers. Tout le programme des rencontres et projections à découvrir sur le site Internet. Dans ce cadre, L’Envol des Pionniers propose des ateliers gratuit d’origami. Inscrivez vous aux ateliers d’origami « hydravion et avion » avec l’association WAKABA L’association Wakaba propose une initiation à la culture japonaise et animera un atelier d’origami pour fabriquer des hydravions ou d’autres avions en papier. 2 séances sont prévues le samedi et 2 séances le dimanche : Samedi 15. De 14h30 à 15h30 et de 16h30 à 17h30 Dimanche 16. De 14h30 à 15h30 et de 16h30 à 17h30 A partir de 8 ans . Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte qui doit également prendre une place lors de son inscription.

Merci de prendre une place par personne souhaitant assister à l’atelier. La commande est limitée à deux billets par inscriptions.

Atelier gratuit. Matériel fourni. Pour s’inscrire : https://www.eventbrite.fr/e/billets-ateliers-origami-hydravion-et-avion-raconte-moi-montaudran-595812750977 Pour connaître le programme de l’événement : https://www.lenvol-des-pionniers.com/agenda/raconte-moi-montaudran-2023/ L’Envol des Pionniers 6 Rue Jacqueline Auriol, 31400 Toulouse, France Toulouse 31400 Pont des Demoiselles / Ormeau/ Montaudran / La Terrasse / Malepère Haute-Garonne Occitanie 05 67 22 23 24 https://www.lenvol-des-pionniers.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.fr/e/billets-ateliers-origami-hydravion-et-avion-raconte-moi-montaudran-595812750977 »}] [{« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 1000, « options »: {« card »: {« values »: {« small »: « Make it a small card »}, « value »: « »}}, « description »: « Ateliers origami u201chydravion et avionu201d avec lu2019association dans le cadre du WE Raconte-moi Montaudran », « html »: « « , « type »: « rich », « title »: « Ateliers origami u201chydravion et avionu201d – Raconte-moi Montaudran », « provider_name »: « Eventbrite », « thumbnail_url »: « https://img.evbuc.com/https%3A%2F%2Fcdn.evbuc.com%2Fimages%2F474041269%2F97059693993%2F1%2Foriginal.20230321-130049?w=1000&auto=format%2Ccompress&q=75&sharp=10&rect=0%2C0%2C2160%2C1080&s=fceb8c656419d3e64f8ae12fa13b7664 », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.eventbrite.fr/e/billets-ateliers-origami-hydravion-et-avion-raconte-moi-montaudran-595812750977 », « thumbnail_height »: 500}, « link »: « https://www.eventbrite.fr/e/billets-ateliers-origami-hydravion-et-avion-raconte-moi-montaudran-595812750977 »}, {« link »: « https://www.lenvol-des-pionniers.com/agenda/raconte-moi-montaudran-2023/ »}] L’Envol des Pionniers immerge le visiteur dans le lieu de naissance de l’aventure de la ligne de l’Aéropostale. Une histoire intimement liée aux débuts de l’aviation et aux grands noms comme Mermoz ou Saint-Exupéry. Bus : Linéo 8 – arrêt Piste des Géants Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-15T14:30:00+02:00 – 2023-04-15T17:30:00+02:00

2023-04-16T14:30:00+02:00 – 2023-04-16T17:30:00+02:00 orgiami gratuit DR

