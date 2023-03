Raconte-moi Montaudran 2023 « La Ligne et la mer » L’Envol des Pionniers, 15 avril 2023, Toulouse.

Programme

Samedi 15 avril

10h30 : Présentation. La Ligne et les hydravions Latécoère dans l’histoire de l’hydraviation. Par Henri CONAN

11h15 : Présentation. La Ligne et la Méditerranée. Par Jean-Claude NIVET

14h : Présentation. L’Atlantique sud : rapprocher les continents. Les hydrobases. Par Pierre-Michel PRANVILLE

15h : Présentation. Les avisos et les marins de l’Aéropostale. Par Léonor TREBY et Jean-Claude NIVET

16h15 : Présentation. Le Laté 28.3, Mermoz de Dakar à Natal. Par Eric WEYDERT et Jean-Claude NIVET

Dimanche 16 avril

10h30 : Présentation. Les grands hydravions d’Air France : Latécoère série 300 et 600. Par Pierre FONTAINE

11h45: Présentation. Les hydravions Laté 520 et l’hydraviation aux Açores. Par Antonio SOUSA MONTEIRO

14h : Projection – Ciné Avia Documentaire La légende des hydravions de Christian SEVEILLAC

15h: Présentation. L’hydraviation aujourd’hui. Par Derry GREGOIRE avec une projection du documentaire Les Canadairs de la Protection Civile

16h : Projection. Un drone amphibie, est-ce le futur de l’hydraviation? de Bernard SERGENT. Suivi d’un débat sur l’avenir de l’hydraviation.

Les ateliers origami “hydravion et avion” avec l’association WAKABA

L’association Wakaba propose une initiation à la culture japonaise et animera un atelier d’origami pour fabriquer des hydravions ou d’autres avions en papier.

Samedi 15. De 14h30 à 15h30 et de 16h30 à 17h30

Dimanche 16. De 14h30 à 15h30 et de 16h30 à 17h30

Sur inscription (nombre de place limité). A partir de 8 ans (les enfants doivent être accompagnés d’un adulte qui doit également prendre une place lors de son inscription).

Atelier gratuit. Matériel fourni.

Pendant tout le week-end

L’exposition des fresques de Laurent CHEZE

Et les stands de l’association des Amis de L’Envol des Pionniers, de l’association Laté 28 et du Musée de Biscarosse.

Informations pratiques

Le Samedi 15 et le dimanche 16 avril de 10h à 18h

Entrée libre et gratuite pour les présentations, débats et séances de Ciné Avia

Atelier d’origami. Gratuit sur inscription

L'Envol des Pionniers 6 Rue Jacqueline Auriol, 31400 Toulouse, France

