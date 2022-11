Week-end Portes Ouvertes à L’Envol des Pionniers L’Envol des Pionniers, 17 décembre 2022, Toulouse.

Week-end Portes Ouvertes à L’Envol des Pionniers 17 et 18 décembre L’Envol des Pionniers

entrée libre et gratuite

A l’occasion du lancement de l’exposition « Pierre Geroges Latécoère : l’avenir a des ailes », L’Envol des pionniers ouvre ses portes gratuitement les 17 et 18 décembre.

L’Envol des Pionniers 6 Rue Jacqueline Auriol, 31400 Toulouse, France Pont des Demoiselles / Ormeau/ Montaudran / La Terrasse / Malepère Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie Bus : Ligne 23, arrêt Montaudran-Gare SCNF.Lignes 80 et 27, arrêt Latécoère.Linéo 8, arrêt Piste des Géants.VélÔToulouse : Stations n°267 et n°239Ter : Ligne Toulouse – Carcassonne Narbonne, arrêt Gare de Montaudran. + d’infos

05 67 22 23 24 https://www.lenvol-des-pionniers.com/ L’Envol des Pionniers, une aventure humaineC’est la mémoire de l’Aéropostale. L’Envol des Pionniers raconte l’aventure extraordinaire de ceux qui en ont écrit la légende : Saint-Exupéry, Mermoz, Guillaumet… Évocations historiques dans des théâtres virtuels en 3D, simulateur de vol d’un Breguet XIV, maquette grandeur nature d’un avion Salmson 2A2…Témoignages inédits, vidéos et objets personnels plongent le visiteur dans le quotidien de ces hommes d’exception, retracent les débuts de l’aviation civile, racontent l’histoire de la ligne et celle de Montaudran, premier site de construction aéronautique de Toulouse. L’ensemble prend place dans d’anciens bâtiments Latécoère.En 2020, continuez de découvrir les nouveautés !Nouvelle exposition Au-delà des limitesDes pionniers et pionnières d’hier et d’aujourd’hui partagent avec vous leurs plus beaux défis et vous donnent les clés pour réussir des projets extraordinaires. Entrez dans la famille des audacieux(euses) !Remontez le temps dans un wagon postal Nouveauté dans le circuit de visite de L’Envol des Pionniers : visitez un véritable wagon de tri du service postal ambulant ferroviaire. Une expérience immersive pour un vrai retour en 1930 ! Nouvelle expérience : volez en Breguet XIV !Accueillis par un pilote de l’époque, embarquez à bord d’un Breguet XIV et revivez les conditions de vol des années 20. Vent, bruits, odeurs, effets de lumière…une expérience surprenante !

Pendant ces deux jours, découvrez la nouvelle exposition « Pierre Geroges Latécoère : l’avenir a des ailes » et profitez d’une programmation inédite et d’animations pour la famille.

Première étape : la découverte de Pierre Georges Latécoère

Découvrez pour la première fois, la nouvelle exposition : « Pierre Georges Latécoère, l’avenir a des ailes ». Une exposition interactive à la découverte des défis des pionniers de l’aviation d’hier et d’aujourd’hui et de l’industriel visionnaire et passionné.

Deuxième étape : L’histoire de l’aéropostale

Plongez au cœur de l’aventure humaine du transport du courrier par les airs. Rencontrez les personnages historiques de l’Aéropostale qui ont permis de relier les hommes entre eux par-delà les déserts, les océans et les montagnes.

Et pendant tout le week-end : des ateliers et animations

Des animations pour toute la famille !

Une chasse aux trésors. A la découverte des expositions permanentes et temporaires de L’Envol des Pionniers et de l’histoire de l’Aéropostale. Départ dans le hall de L’Envol des Pionniers.

Un atelier “Course d’avion en papier“. Fabriquez votre avion en papier et mesurez-vous aux autres visiteurs. Salle des Pionniers.

Un atelier “Mon avion en légos géants”. Relevez le défi : fabriquez en famille votre avion légo le plus rapidement possible ! Salle des Pionniers.

Et pour les plus petits : maquillage, coloriage…

Et maintenant… Pierre Georges Latécoère avec Culture en Mouvement

Ecrivez vos propres courriers, imaginez votre histoire et créez un lien unique avec les autres visiteurs. Vous croiserez également certainement des passionnés passionnants qui se feront un devoir de vous partager leurs connaissances folles sur la gravité, l’aérodynamique et tellement plus…

Tendez l’oreille ils feront également des lectures et des scénettes autour de Pierre Georges Latécoère dans la salle des Pionniers à différents moments de la journée.

L’atelier de la ligne : un moment au calme

Un coin lecture pour se reposer en feuilletant des livres grand et jeune public sur l’histoire de l’Aéropostale. Et un documentaire Arte à découvrir en continu sur les grands moments de l’Aéropostale.

L’exposition de Jean-Pierre Condat

Retour en collage et dessin sur les grands avions de la période Pierre

Georges Latécoère. Dans la salle des Pionniers

Le stand des Amis de L’Envol des Pionniers et de l’association Laté 28



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-17T10:00:00+01:00

2022-12-18T18:00:00+01:00