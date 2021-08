L’Envol des Pionniers : Journées européennes du Patrimoine L’Envol des Pionniers, 18 septembre 2021, Toulouse.

### L’Envol des Pionniers ouvre ses portes gratuitement pour les Journées européennes du patrimoine ! [**Dans le cadre des Journées Européenne du Patrimoine**](https://www.toulouse.fr/web/cultures/agenda#/event/34832/Journ%C3%A9es%20europ%C3%A9ennes%20du%20patrimoine%202021) À l’occasion des Journées européennes du patrimoine sur le thème “Patrimoine pour tous” et pour accompagner l’exposition temporaire en cours : [_Antoine de Saint Exupéry un Petit Prince parmi les Hommes_,](https://toulouse.fr/web/cultures/agenda#/event/27592/Antoine%20de%20Saint-Exupéry%20%3A%20Un%20Petit%20Prince%20parmi%20les%20Hommes) rencontrez les deux auteurs de la trilogie de bande dessinée Saint Exupéry avec une programmation inédite ! ### Au programme **L’exposition Antoine de Saint Exupéry un Petit Prince parmi les Hommes ** À l’occasion du 120ème anniversaire de la naissance d’Antoine de Saint Exupéry, L’Envol des Pionniers propose au public une exposition inédite sur cet homme de légende. Autour d’installations sonores et visuelles, de documents inédits (lettres, journaux, livres, documents …) et d’évocations d’avions légendaires, le visiteur découvre une autre facette du créateur du Petit Prince : celle de l’audacieux aviateur. **Rencontre avec Pierre-Roland Saint-Dizier l’auteur et Cédric Fernandez, le dessinateur de la trilogie de BD Saint Exupéry** * **Samedi 18 et dimanche 19 à 10h30 : Atelier jeune public** (sur inscriptions). Partez à la rencontre de Saint Exupéry en images et en couleurs à travers l’univers de la BD ! Découvrez les coulisses des trois albums réalisés aux éditions Glénat avec les auteurs Pierre-Roland Saint-Dizier et Cédric Fernandez. Avec eux, explorez les techniques du scénario et du dessin de BD et devenez à votre tour auteur d’une planche inédite sur Saint Exupéry ! * **Samedi 18 et dimanche 19 à 11h30** : **Séance de dédicaces** * **Samedi 18 et dimanche 19 à 14h, 15h, 16h et 17h : Rencontre, échange et dédicaces avec les invités **Chaque heure, Pierre-Roland Saint-Dizier et Cédric Fernandez lanceront une nouvelle thématique d’échange sur leur travail d’auteur et de dessinateur autour de Saint Exupéry : Ecoutez-les parler de la façon dont ils ont mis en BD les aventures de Saint Exupéry ou bien questionnez les sur la part de réalité ou de fiction présente dans le Petit Prince. Ils parleront également du travail de recherche historique, des choix artistiques, du respect de la mémoire… Une belle découverte des coulisses de la bande dessinée. Après un temps de partage, vous pourrez leur poser vos questions et leur faire dédicacer vos ouvrages. ![]() **Présentation des invités** **Pierre-Roland Saint-Dizier** signe son premier album en 2004 sur l’histoire de l’Alsace. Depuis 2010, il multiplie les albums et se retrouve au scénario de nombreux titres aux éditions Glénat, _Ankama et Lafon BD_. Avec Cédric Fernandez, il réalise à partir de 2014 une trilogie consacrée à _Saint Exupéry,_ une passionnante série d’aventures sur la vie de l’auteur du Petit Prince. **Cédric Fernandez** a collaboré chez Glénat à l’album collectif _Normandie_, _Paquebot de légende_. Sur un scénario de _Wallace_, il a dessiné le premier tome de la série _Le Vol des anges_, qui rend hommage aux pionniers de la conquête du ciel. Réside à Aix-en-Provence. Ensemble, ils ont écrit [trois albums sur Saint Exupéry](https://www.glenat.com/24×32-glenat-bd/saint-exupery-tome-01-9782344002261) parus chez Glénat : Tome 1 : _Le Seigneur des sables_ 2014 Tome 2 : _Le Royaume des étoiles_ 2016 Tome 3 : _Le Compagnon du vent_ 2019 ![]() ### Plus d’infos [Site de L’Envol des Pionniers](https://www.lenvol-des-pionniers.com/agenda/journees-patrimoine-2021/) ![]() ### Infos pratiques * Samedi 18 et dimanche 19 septembre de 10h à 18h * Accès soumis à présentation d’un [pass sanitaire](https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/pass-sanitaire), conformément aux décisions gouvernementales. * Inscription aux ateliers jeune public samedi et dimanche à 10h30 : lien à venir. Nombre de place limités à 20 participants. * Restauration possible sur place avec la présence d’un food truck. * Les BD seront en vente sur place à la boutique de L’Envol des Pionniers. * Les conditions d’entrées peuvent être modifiées eu fur et à mesure de l’évolution des dispositions légales.

Entrée libre et gratuite

Culture

L’Envol des Pionniers 6 Rue Jacqueline Auriol, 31400 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



