« L’envol des oiseaux », avec Sandrine Monlezun Médiathèque Violette Leduc Paris, samedi 23 mars 2024.

Le samedi 23 mars 2024

de 16h00 à 17h00

.Tout public. A partir de 3 ans. Jusqu’à 15 ans. gratuit

Adapté du conte persan « La conférence des oiseaux » de Farid Al-Din Attar, et interprété par Sandrine Monlezun, ce spectacle s’adresse aux enfants à partir de 3 ans.

« L’envol des oiseaux » est une adaptation du célèbre conte soufi « La conférence des oiseaux » du poète persan Farif Al-Din Attar, écrit au 12e siècle.

L’histoire raconte la fabuleuse épopée de milliers d’oiseaux partis en quête de la majestueuse Simorgh, leur souveraine promise.

Devant faire la traversée de 7 vallées plus dangereuses les unes que les autres, les oiseaux devront tester leur force physique et morale et prouver leur valeur afin d’accéder à leur quête et trouver le bonheur.

Sandrine Monlezun délivre cette puissante histoire en agrémentant le récit de chants et danses persanes, s’accompagnant au daf (percussion iranienne). Ainsi, le public baigne dans une représentation de plusieurs arts de la tradition persane, pour en faire la découverte.

Adaptation, musique, interprétation : Sandrine Monlezun. Chorégraphie : Massoumeh Yidiz. Regard extérieur : Marianne Le Gall.

Gratuit sur réservation : mediatheque.violette-leduc@paris.fr

Réservations ouvertes à partir du vendredi 1er mars.

Médiathèque Violette Leduc 18 rue Faidherbe 75011 Paris

Contact : https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-violette-leduc-1724 +33155258020 mediatheque.violette-leduc@paris.fr https://www.facebook.com/mediathequevioletteleduc/ https://www.facebook.com/mediathequevioletteleduc/

DR L’envol des oiseaux avec Sandrine Monlezun