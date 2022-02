L’envol de la Fourmi Noyon, 5 mars 2022, Noyon.

L’envol de la Fourmi Noyon

2022-03-05 – 2022-03-05

Noyon Oise

Cirque – Clown/ Compagnie Au fil du vent

Dès 3 ans

Des poules, un personnage qui avance sur un fil, et la simple et incroyable aventure de la vie peut commencer… Des êtres singuliers entrent en scène et partagent un même rêve: voler. Prendre son élan, déambuler sur un fil en s’aidant de baguettes, tout est prétexte aux tentatives de baptême de l’air. Entre la clowne funambule et les petites artistes aux becs fins, la complicité se construit à chaque pas. Sans un mot, on essaye de se comprendre, on joue à cache-cache, on se passe par-dessus et par-dessous. Malaga, Janis, Ariane et leurs complices téméraires, sautent d’un tabouret à un autre, courent dans les escaliers, s’expriment à tue-tête, et se jouent de Fourmi.

Lien vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=rlzMTXiYhak

theatre-accueil@noyon.fr +33 034493282

Noyon

