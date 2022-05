L’envol de la fourmi Espace citoyen Colmet, 6 mai 2022, Lormont.

L’envol de la fourmi

Espace citoyen Colmet, le vendredi 6 mai à 18:30

Des poules, un personnage qui avance sur un fil, et la simple et incroyable aventure de la vie peut commencer… Des êtres singuliers entrent en scène et partagent un même rêve : voler. Malaga, Janis, Ariane et leurs complices téméraires, sautent d’un tabouret à un autre, courent dans les escaliers, s’expriment à tue-tête, et se jouent de Fourmi. Entre la clowne funambule et les petites artistes aux becs fins, la complicité se construit à chaque pas. [https://youtu.be/FVLIkaRgsP8](https://youtu.be/FVLIkaRgsP8) « L’Envol de la Fourmi » est une création atypique où des éléments très concrets de la vie des poules dessinent de drolatiques tableaux de notre humaine condition… et là on découvre un monde où les poules dansent sur le fil de la liberté ! **+d’infos :** [www.aufilduvent.com](http://www.aufilduvent.com) [Programmation annuelle jeune public](https://fr.calameo.com/read/0034373778d8b36bd4212?2)

6 € et 3€

Fantaisie funambulesques par la Cie au fil du vent.

Espace citoyen Colmet Avenue des Acacias 33310 Lormont Lormont Gironde



