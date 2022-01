L’ENVOL DE LA FOURMI / Cie au Fil du Vent [complet] Théâtre Gérard Philipe Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Théâtre Gérard Philipe, le mercredi 26 janvier à 15:00

L’Envol de la Fourmi est une création atypique où des éléments très concrets de la vie des poules dessinent de drolatiques tableaux de notre humaine condition… Comme un instant suspendu, une tranche de vie singulière où, dans la découverte de l’autre, les émotions traduisent les fragilités de l’existence. Et là, tout près du creux de soi, on découvre un monde où les poules dansent sur un fil et où la liberté devient celle que l’on se donne à soi-même.

Tarif plein : 11€ Tarif réduit : 6€ : (- de 16 ans, étudiants de – de 25 ans, demandeurs d’emploi, groupe d’au moins 10 personnes)

Des poules, un personnage qui avance sur un fil, et la simple et incroyable aventure de la vie peut commencer… Théâtre Gérard Philipe place sainte beuve orleans Orléans Loiret

