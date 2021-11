Cerizay Cerizay Cerizay, Deux-Sèvres L’envol de la fourmi Cerizay Cerizay Catégories d’évènement: Cerizay

Deux-Sèvres

L’envol de la fourmi Cerizay, 22 juin 2022, Cerizay. L’envol de la fourmi Cerizay

2022-06-22 15:30:00 – 2022-06-22

Cerizay Deux-Sèvres Cerizay 6 EUR Cie Au Fil du Vent. Voler ! Un rêve partagé par Fourmi, la clown funambule, et ses poules qui se révèlent aussi des équilibristes hors-pair. Une création atypique qui part de la personnalité de chaque poule, libre de danser ou pas avec Fourmi sur un fil et de renouer avec l'oiseau qu'elles étaient avant qu'on les transforme en pondeuses ! Patrick Fabre

Cerizay

