Centre-ville de Saint-Rémy-lès-Chevreuse, le samedi 28 août à 18:30

L'Envol est une expérience insolite, une invitation à poser un regard nouveau sur nos rues. Un merveilleux cortège, un monde imaginaire s'y déploie : une cour de personnages déjantés, des oiseaux précieux et superbes, tels des vitraux suspendus au firmament. Ils nous emportent avec leur danse aérienne et par leur vitalité dans une envolée lyrique pop-rock. Compagnie Remue-ménage

2021-08-28T18:30:00 2021-08-28T21:30:00

