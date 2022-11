L’Envol Caen, 27 novembre 2022, Caen.

L’Envol

34 Quai Amiral Hamelin Les Rives de l’Orne Caen Calvados Les Rives de l’Orne 34 Quai Amiral Hamelin

2022-11-27 19:00:00 19:00:00 – 2022-11-27

Les Rives de l’Orne 34 Quai Amiral Hamelin

Caen

Calvados

Pour lancer les festivités de Noël, Les Rives de l’Orne accueille la compagnie Remue-Ménage et son spectacle féerique L’Envol.

Cette fresque de rue met en scène une danse aérienne lumineuse. Elle propose aux petits et grands une expérience insolite : un cortège merveilleux où se déploie un monde imaginaire peuplé de personnages déjantés et d’oiseaux précieux et superbes.

© Compagnie Remue-Ménage

Pour lancer les festivités de Noël, Les Rives de l’Orne accueille la compagnie Remue-Ménage et son spectacle féerique L’Envol.

Cette fresque de rue met en scène une danse aérienne lumineuse. Elle propose aux petits et grands une expérience insolite : un cortège merveilleux où se déploie un monde imaginaire peuplé de personnages déjantés et d’oiseaux précieux et superbes.

© Compagnie Remue-Ménage

Les Rives de l’Orne 34 Quai Amiral Hamelin Caen

dernière mise à jour : 2022-11-24 par