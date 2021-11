L’Envol Caen, 27 novembre 2021, Caen.

L’Envol Esplanade du théâtre 135 boulevard Maréchal-Leclerc Caen

2021-11-27 17:30:00 – 2021-11-27 Esplanade du théâtre 135 boulevard Maréchal-Leclerc

Caen Calvados

Pour lancer les festivités de Noël, Caen accueille une nouvelle fois la compagnie Remue-Ménage et son spectacle féerique L’Envol.

Cette fresque de rue met en scène une danse aérienne lumineuse. Elle propose aux petits et grands une expérience insolite : un cortège merveilleux où se déploie un monde imaginaire peuplé de personnages déjantés et d’oiseaux précieux et superbes.Départ de la place du théâtre, puis traversée des rues Pierre-Aimé-Lair, de Strasbourg, Saint-Pierre et Demolombe jusqu’à la place Saint-Sauveur

© Compagnie Remue-Ménage

