La commune de Mézières vous invite à fêter l’environnement. profitez d’un marché de producteurs bio et locaux, de diverses expositions, d’ateliers de réparation d’objets « Répar’tout » et de vélos « Vélo Bobos » (Amenez vos vélos) ! et d’une buvette/ Pour le plaisir de se retrouver, tout en maintenant les gestes barrières ! 1ère édition de l’Environnement en Fête ! Place de Village – Théâtre de Verdure 36 Rue du Bourg, Mezieres-lez-clery Mezieres-lez-clery

