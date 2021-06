L’ENVIE D’APPRENDRE EN S’AMUSANT VILLAGE BRAGELOGNE, 7 juillet 2021-7 juillet 2021, Saint-François.

L’ENVIE D’APPRENDRE EN S’AMUSANT

du mercredi 7 juillet au vendredi 23 juillet à VILLAGE BRAGELOGNE

MON PLAISIR DE DECOUVRIR Constat : Envie de changer d’air à la mer, à la montagne devient un rêve pour eux aujourd’hui. Entretenir leurs connaissances pendant les vacances , oui c’est possible. Deux années où ces jeunes doivent subir sans comprendre la COVID 19 . En 2020 confiner, déconfiner, masques, pas masques, vaccins, pas vaccins, ils sont épuisés. 2021 toujours les mêmes mots et rien ne semble avancer. Les sorties en famille sont interdites , les divertissements entre amis sont réduits à six, les concerts sont annulés….. L’année scolaire n’a jamais été aussi pertubée : Grèves, dératisation,contamination, que de mots, mais cette génération ne peut suivre, certains s’accrochent, d’autres quittent le navire. La Ligue de l’Enseignement la FOLG, ne peut plus rester inactive et une fois de plus va s’ossocier aux différentes propositions de l’ETAT,notamment la DRAJES pour mettre en place cette Colo Apprenante. Comme lors des vacances précédentes, la Ligue de l’enseigenement de Guadeloupe prendra toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité sanitaire des enfants et de l’équipe qui interviendra sur cette colo, conformémement au protocole sanitaire en vigueur. Objectifs Généraux: – Remobiliser les savoirs fondamentaux (lire,écrire,compter) – Renforcer sa culture générale. – Respecter autrui, vivre et travailler ensemble – Favoriser la prise de responsabilité et encourager l’autonomie – Découvrir les techniques et les dispositifs de l’agriculteur – Créer des jeux traditionnels Objectifs opérationnels : Nous proposons de mettre en place un séjour :  1 sejour pour les enfants de 6 à 12 ans  La pédagogie Découvrons le plaisir d’apprendre et de réapprendre lors des cours  Ateliers d’écriture : jeux d’écriture créative, jeux de vocabuaire,jeux d’orthographe  Ateliers de raisonnement et de logique : jeux de mathématiques,  Ateliers de lecture : jeux de lecture, jeux de rôle, théatre ….  Ateliers de culture et défi : jeux culturels, jeux d’histoire du pays, jeux et défi science  Ateliers dessins : dessins libres, art visuels  La citoyenneté : Vivre et travailler ensemble  flaner en pleine nature ( pêche de petits crustacés de mer, cueiller des fleurs et des fruits dans nos campagnes)  Pratiquer des ateliers d’arts visuels, de peinture, de danses ;  Créer des débats et forum sur des thèmes proposés par les enfants  Concourir sur des jeux sur le rengement du matériel, la propreté des lieux…  Visiter les agriculteurs du quartier pour découvrir leurs métiers, leurs techniques  Collecter du matériel usés pour créer des jeux traditionnels, et autres Le Sport :  Marcher, course d’orientation, mini randonnée pédestre ;  Nager, faire des activités nautiques ;  Découvrir et creer des chasses au trésor dans le jardin ;  Olympiades inters groupes les mesures de sécurité :  Toutes ces activités se feront en respectant toutes les barrières de sécurité COVID 19 (gel, masques pour les encadrants, le nettoyage des poignées de portes, le nettoyage du matériel pédagogique, du savon, marquage au sol…  Pour gérer cette colo apprenante un responsable COVIS 19 sera désigné pour le suivi Sanitaire des enfants lequel sera vigilant sur les règles de distanciation Dans la mesure de nos possibilités nous regrouperons les enfants qui proviennent du même lieu.  L‘entretien des lieux sera fait en utilisant les produits déjà connus, un nettoyage du sol des tables, des chaises, des différentes pièces, des poignées des portes fait au moins une fois par jour.  Des points d’eaux ou du gel hidroalcoolique sera mis à disposition  Du savon et du gel pour le personnel,de l’essui tout, des poubelles à ouverture non manuelle seront mis à disposition des enfants et des adultes.  Les mesures de distanciation seront respectées, des marquages au sol pour les entrées et les sorties seront mis en place dans les locaux du Centre.  Les parents ou personnes étrangères ne pourront accéder sans la présence de masque. Avec la gérante de cet établissement il est convenu de faire en sorte que l’air circule en permanence dans les chambres et dan les salles mises à la disposition des colos  Concernant les jeux ou activités , les animateurs porteront leurs masques et feront en sorte de respecter au moins 1mètre de distance entre les enfants.  Les objets utilisés les ballons, les cerceaux…seront nettoyés après chaque utilisation du groupe.  Lors des sorties le masque sera obligatoire dans le bus.  Tout symptome évocateur chez un encadrant ou un jeune donne lieu à un isolement et à un retour à son domicile.  La prise de tempéature près des enfants sera faite par notre référent régulièrement. Suite à cette alerte, toutes les mesures de désinfections des salles et du matériel doivent être mises en œuvre.  Au niveau du service restauration, nous veillerons à ce que les enfants ne fassent pas de file d’attente tout en sachant que nous adopterons le service en barquette individuelle. Le public Des jeunes scolarisés de 6 à 12 ANS , en priorité ceux qui sont dans les quartiers difficiles issus des familles isolées ou en difficultés. L’organisation 1/ Le respect des contraintes sanitaires • masques • gants • gel • distanciation • nettoyage 2/ Période Début : le 09 JUILLET 2021 Fin : le 13 JUILLET 2021 Début : le 15 JUILLET 2021 Fin : le 19 JUILLET 2021 Début : le 20 JUILLET 2021 Fin : le 23 JUILLET 2021 3/ Durée 14 JOURS 12 NUITS 4/ Lieu Entre mer et campagne, c’est au cœur de la nature que le Village de Bragelogne se situe, entouré d’arbres fruitiers, c’est un lieu très calme. 5/ Effectif 1 groupe de 30 enfants 6/ Encadrement par séjour Respect du taux d’encadrement légal avec qualifications 1 représentant FOLG , Mme Josette JERPAN 1 directeur ( BAFD) 1 Assistante Sociale (BAFA) 1 maître nageur, (Diplômé) Animateur BAFA) 7/ Matériel Du materiel de bureaux Divers matériel pédagogique Ballons, matériel sportif Jeux de société : dominos, lotos, cartes, oies, dames… 8/ Les sorties 1 sortie découverte de la Mangrove de Port Louis 1 Sortie plage à Raisins Clairs 1 visite chez les meloniers du Moule 1 visite des mares des Grands Fonds 9/ La Restauration En plus de répondre aux besoins physiologiques, le repas est : Le repas est un moment qu’il faut préserver par une présence de tous à table, c’est un moment de discussion,d’échanges qui doivent se dérouler dans le calme. C’est un moment éducatif, on apprend à manger ce qu’on ne connaît pas et proprement, d’éviter le gaspillage, on apprend aussi à débarasser et nettoyer sa table. C’est aussi un moment d’apprentissage social, apprendre à servir les autres, à se servir, à proportionner les parts, à prendre sontemps, à prendre en compte les origines et les régimes médicaux. Les repas seront préparés par un traiteur agréé, un plan alimentaire sera connu et affiché à l’avance. Les plats témoins seront prélevés et conservés au minimum 2 jours avant d’être détruits. 10/ Rythme de vie HORAIRE 6H00/8H30 Réveil échelonné, toilette,petit dejeuner 8h30 – 11 h30 Présentation du programme de la journée et des règles de vie Activités pédagogiques 11 h30 – 12 h00 Temps calme 12 h00 -13h30 Lavage des mains, mise en place et gestion du réfectroire – REPAS, rangement 13 h30 – 14 h00 Passage au toilette – Temps calme, activités au choix 14 h00 – 16 h00 Reprise des activités, atelier jeux, activités sportives, rangement 16 h00 – 16 h30 Goûter 16 h30 – 18 h00 Arts visiuels, activités sportives, expression théatrale 18 h00 -19 h00 Temps libre – toilette 19 h00 – 20 h30 Lavage des mains, mise en place et gestion du réfectroire – REPAS, rangement 20 h30 – 21 h45 Détente, relaxation, Veillée 22 h00 Extinction des feux 12/ Evaluation Le projet « l’envie d’apprendre en s’amusant » sera évalué selon les critères suivants : ? Les enfants  Participation effective aux activités  Respect des règles de vie  Respect des affaires d’autrui et de l’environnement  Implication dans les activités sportives et autres ? Les parents  Respect de l’engagement ? Le personnel encadrant  Mise en place des mesures sanitaires  Adhésion au projet  Participation et recherche d’informations  Capacité à gérer le groupe  Suivi du planning d’animation et du matériel  Gestion de la vie quotidienne ? Les objectifs qualificatifs et quantitatifs  Qualificatifs : Suivi et progression des enfants lors des activités apprenantes (Quiz final), remise de diplôme Respect des règles de vie collective Point positif et négatif de l’action (bilan collectif) Le bilan et les productions des jeunes sur les découvertes  Quantitatifs : Nombre d’enfants qui ont terminé le dispositif Nombre de parents qui ont adhéré Conclusion La Ligue de l’Enseignement a toujours eu à cœur de concevoir des programmes «ouverts sur l’extérieur», en premier lieu en proposant des activités de plein air et en invitant les enfants à la réflexion sur leur environnement. Sous l’effet de la crise sanitaire, cette démarche prend plus de sens : réapprivoiser l’extérieur considéré comme menaçant, gérer l’incertitude et le contact avec l’autre «autrement» dans le respect des consignes sanitaires, comprendre le protocole dans une approche moins anxiogène.

LE SEJOUR SERA GRATUIT, LA PRIORITÉ SERA DONNEE AUX FAMILLES NECESSITEUSES

Projet pédagogique et ludique avec la découverte de certains lieux du territoire

VILLAGE BRAGELOGNE 97118 SAINT FRANCOIS Saint-François



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-07T10:00:00 2021-07-07T10:30:00;2021-07-09T10:00:00 2021-07-09T21:30:00;2021-07-10T06:30:00 2021-07-10T21:30:00;2021-07-11T06:30:00 2021-07-11T21:30:00;2021-07-12T06:00:00 2021-07-12T21:30:00;2021-07-13T06:30:00 2021-07-13T12:00:00;2021-07-15T09:00:00 2021-07-15T21:30:00;2021-07-16T06:30:00 2021-07-16T21:30:00;2021-07-17T06:30:00 2021-07-17T21:30:00;2021-07-18T06:30:00 2021-07-18T21:30:00;2021-07-19T06:00:00 2021-07-19T12:00:00;2021-07-20T09:00:00 2021-07-20T21:30:00;2021-07-21T06:30:00 2021-07-21T21:00:00;2021-07-22T06:30:00 2021-07-22T21:00:00;2021-07-23T06:30:00 2021-07-23T13:00:00