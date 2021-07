L’Envers du Miroir Mains d’œuvres, 16 juillet 2021-16 juillet 2021, Saint-Ouen-sur-Seine.

L’Envers du Miroir

le vendredi 16 juillet à Mains d’œuvres

L’Envers du miroir est un atelier-spectacle qui mêle musique, littérature, théâtre et chant, autour de la thématique du regard de l’autre et du regard que nous portons sur le monde par le bias des réseaux sociaux. Le Trio Aralia a imaginé un parcours pédagogique et artistique destiné à des enfants de niveau élémentaire, des seniors ainsi que des étudiants en cursus de musiciens interprètes pour leur proposer, à leur tour, de devenir acteurs d’une création artistique auprès d’un ensemble professionnel. Un spectacle de restitution ouvert à toutes et tous aura lieu 16 juillet à Mains d’Œuvres, dans la salle du Gymnase à 17h30.

Entrée libre et gratuite, sans inscription.

L’Envers du miroir est un projet inter-générationnel conçu comme un atelier-spectacle autour de la thématique du regard de l’autre et du regard que nous portons sur le monde.

Mains d’œuvres 1 rue Charles Garnier 93400 Saint-Ouen Saint-Ouen-sur-Seine Seine-Saint-Denis



