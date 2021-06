L’envers du décor Place Saint-Sernin, 26 juin 2021-26 juin 2021, Toulouse.

L’envers du décor

du samedi 26 juin au samedi 28 août à Place Saint-Sernin

### Toulouse autrement : Des expériences nouvelles pour redécouvrir Toulouse Découvrez « L’envers du décor » du centre historique : une déambulation mêlant visite guidée et «miniatures » artistiques. À la fois singulière et pétillante, cette visite-spectacle sera déclinée en sept actes, de juin à octobre prochain. Un parcours à étapes architecturales et patrimoniales au cours duquel le visiteur pourra découvrir le coeur de ville entre histoire et poésie, tout en étant sensibilisé aux politiques de préservation et de sauvegarde du patrimoine. Site Patrimonial Remarquable, Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur, avez-vous dit ? Exactement, et c’est passionnant, pour peu qu’on aborde ces notions en faisant un pas de côté artistique… _Par le collectif Culture en Mouvements et en partenariat avec l’Office de Tourisme_ __ ### Programme * **Samedi 5 juin, de 16h à 18h30** : Acte I. Saint-Etienne – _Rendez-vous : Place Saint-Étienne, devant la fontaine_ * **Samedi 26 juin, de 16h à 18h30** : [Acte II. Wilson / Alsace-Lorraine](https://www.toulouse-tourisme.com/l-envers-du-decor-balade-artistique-acte-2-wilsonalsace-lorraine/toulouse/fmamid031v50ljhw) – _Rendez-vous : Face au 41 rue de Rémusat_ * **Samedi 17 juillet, de 16h à 18h30** : Acte III. Carmes – _Rendez-vous : Place de la Trinité_ * **Samedi 7 août, de 16h à 18h30** : Acte IV. Capitole – _Rendez-vous : Place du Capitole, à l’angle de la rue Saint-Rome_ * **Samedi 28 août, de 16h à 18h30** : Acte V. Arnaud-Bernard – _Rendez-vous : Place Saint-Sernin, à l’angle de la rue du Taur_ ![]() ### Plus d’infos [Site de l’Office de tourisme ](https://www.toulouse-tourisme.com/visites-guidees) //www.youtube.com/embed/4r1vNFR67mg ![]() ### Infos pratiques * Durée : 1h-1h30 * Départs échelonnés toutes les 30 minutes entre 16h et 18h30. Sur réservation uniquement sur le [site de l’office de tourisme ](https://www.toulouse-tourisme.com/visites-guidees)

Gratuit

Culture

Place Saint-Sernin Place Saint-Sernin, 31000 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



