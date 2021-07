Pithiviers Micro-Folie de Pithiviers Loiret, Pithiviers L’envers du décor Micro-Folie de Pithiviers Pithiviers Catégories d’évènement: Loiret

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Micro-Folie de Pithiviers Entrez dans les coulisses du travail du service des archives et du musée. Posez toutes vos questions à l’archiviste et à l’attachée de conservation de la ville que vous pourrez voir à l’œuvre. Micro-Folie de Pithiviers 17 rue de la Couronne, 45300 Pithiviers Pithiviers Loiret

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T13:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

