Visite découverte des espaces de conservation habituellement inaccessibles au public, précédée d’un atelier participatif autour de la préservation des documents.

Activité non accessible aux personnes à mobilité réduite | Pass sanitaire ou certificat de test négatif de moins de 72h obligatoire pour les + de 18 ans | Inscription recommandée au 03 86 94 89 00 du 13 au 17 septembre, ou à l’accueil le jour même

Visite des espaces de conservation des Archives départementales Archives départementales de l’Yonne 37 rue Saint-Germain 89000 Auxerre Auxerre Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:30:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:30:00

