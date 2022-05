L’envers du décor – A la découverte des coulisses du Théâtre équestre La Pommeraye La Pommeraye Catégories d’évènement: 14690

La Pommeraye

L’envers du décor – A la découverte des coulisses du Théâtre équestre La Pommeraye, 10 juillet 2021, La Pommeraye. L’envers du décor – A la découverte des coulisses du Théâtre équestre La Pommeraye

2021-07-10 16:00:00 – 2021-07-20 17:30:00

La Pommeraye 14690 La Pommeraye Après-midi découverte sous forme de visite animée au Théâtre équestre de la Pommeraye : parcours dans le parc, visite de l’écurie, présentation des chevaux de spectacle, visite de l’atelier de confection des costumes et démonstration équestre commentée sont au programme ! Durée 1h30.

Réservation obligatoire. Après-midi découverte sous forme de visite animée au Théâtre équestre de la Pommeraye : parcours dans le parc, visite de l’écurie, présentation des chevaux de spectacle, visite de l’atelier de confection des costumes et démonstration équestre… +33 2 31 79 70 45 http://www.theatreequestre.com/ Après-midi découverte sous forme de visite animée au Théâtre équestre de la Pommeraye : parcours dans le parc, visite de l’écurie, présentation des chevaux de spectacle, visite de l’atelier de confection des costumes et démonstration équestre commentée sont au programme ! Durée 1h30.

Réservation obligatoire. La Pommeraye

dernière mise à jour : 2022-05-27 par

Détails Catégories d’évènement: 14690, La Pommeraye Autres Lieu La Pommeraye Adresse Ville La Pommeraye lieuville La Pommeraye Departement 14690

La Pommeraye La Pommeraye 14690 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-pommeraye/

L’envers du décor – A la découverte des coulisses du Théâtre équestre La Pommeraye 2021-07-10 was last modified: by L’envers du décor – A la découverte des coulisses du Théâtre équestre La Pommeraye La Pommeraye 10 juillet 2021 14690 La Pommeraye

La Pommeraye 14690