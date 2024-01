L’Envers du décor #7 Le Palais de la Porte Dorée Paris, samedi 3 février 2024.

Du samedi 03 février 2024 au dimanche 04 février 2024 :

.Tout public. gratuit

Sur réservation pour les performances.

Les 3 et 4 février 2024, l’Envers du décor revient pour sa 7e édition au Palais de la Porte Dorée ! Pendant deux jours, plusieurs artistes s’immiscent au sein du Palais, se penchent sur l’histoire de ce monument emblématique de l’Exposition coloniale de 1931 dans une perspective critique, mêlant histoire et mémoire.

Les artistes s’emparent du Palais

le temps d’un week-end : performances participatives, installations

artistiques, conférences… Embarquez pour une aventure artistique au cœur du Palais

! Plus que jamais, cette 7e édition, poétique et intimiste,

questionne la singularité du monument à la fois prouesse Art Déco et

témoignage majeur de l’histoire coloniale.

Au programme du week-end :

Performance : Le Palais de

la Porte Dorée sur le divan !

L’Agence nationale de

psychanalyse urbaine (ANPU) poursuit son exploration de l’inconscient colonial

à travers une opération divan XXL, une conférence-spectacle décalée et une

vidéo désopilante.

Opération divan | En continu de 11h30 à

17h30

17h30 L’ex-empire colonial sur le divan | 11h, 16h

et 17h30| Gratuit sur réservation

et 17h30| Gratuit sur réservation Les produits coloniaux sur le divan | En

continu

Performance sonore et

participative : P/REC par Jack&Jane

SAMEDI & DIMANCHE │ De 10h

à 19h

Les artistes Jack Souvant et Jeanne

Paravert présentent P/REC, une performance

sonore et interactive propice à l’écoute collective et à

l’échange. À vous de prendre le micro et de décrire ce que vous voyez, entendez

et ressentez !

Performance : Lectures au

salon

SAMEDI & DIMANCHE │ 11h,

11h30, 12h, 14h30, 15h, 15h30, 17h, 17h30, 18h

Venez vibrez à l’écoute des vers

poétiques et récits engagés lus par Jean D’Amérique, Jamila Bensaci et

Marie-Julie Chalu dans le cadre envoutant du salon des laques, récemment rénové.

Installation, Création in

situ : Souvenirs de voyages de Francesc Ruiz Abad

L’artiste espagnol Francesc

Ruiz Abad donne de nouvelles couleurs au Palais !

Installation, Création in

situ : Boy’ s Club de Abigail Fowler

Abigail Fowler réinvestit le

salon Afrique, ancien bureau du ministre des Colonies Paul Reynaud.

Installation, Création art

numérique : La vallée des désirs de Faysal Boukari Vossah

Faysal Boukari Vossah fait

dialoguer l’histoire du Palais avec le présent, l’urbanité et l’art numérique.

Le Palais de la Porte Dorée 293, avenue Daumesnil 75012 Paris

Contact : https://www.palais-portedoree.fr/programmation/evenement/l-envers-du-decor-7 https://www.palais-portedoree.fr/programmation/evenement/l-envers-du-decor-7

