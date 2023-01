L’Envers du décor #6 Le Palais de la Porte Dorée, 3 février 2023, Paris.

Du vendredi 03 février 2023 au dimanche 05 février 2023 :

. gratuit

Installations, performances et DJs sets en accès libre

Concerts payants et sur réservation – Tarifs : 12/9€

L’Envers du décor revient pour sa 6e édition au Palais de la Porte Dorée ! Le temps d’un week-end, les artistes s’emparent du monument, jouent avec ses échelles, dialoguent avec son histoire et proposent des expériences visuelles, sonores et olfactives. Dans une perspective critique, les installations de L’Envers du décor interrogent la mémoire et les décors du Palais de la Porte Dorée – monument emblématique de l’Exposition coloniale de 1931.

Au cœur du Palais, la salle des fêtes – commande spéciale à Gaëlle Bourges, Abigaïl Fowler et Stéphane Monteiro (association Os) pour le Forum – est pensée comme une réponse à la fresque monumentale de Pierre Henri Ducos de la Haille et ses allégories des cinq continents.

Dans le Hall Marie Curie, la musique classique occidentale composée en Afrique est également à l’honneur avec une anthologie d’œuvres jouées, pour certaines, pour la première fois en France.

Avec sa fresque réalisée in situ, en chocolat à même le mur, Estefanía Peñafiel Loaiza embaume l’Escalier Nord d’une senteur régressive tout en interrogeant l’histoire d’une industrie intiment liée à la colonisation. La question coloniale est aussi le thème des vitrophanies monumentales conçues par les sœurs Chevalme, tandis que Maëva Longvert, avec En vol, nous parle de déterritorialisation, de migrations et de passages de frontières.

Les concerts de L’Envers du décor nous embarquent dans l’étrange voyage cinématographique et musical du pianiste Chassol quand Maïa Barouh ou encore Gystère nous transportent dans une odyssée musicale et visuelle afro-futuriste.

Pour finir, le public est invité à danser lors de nos DJ sets aux sons de Joakim, figure incontournable de la scène électronique française, et de David Votre Chazam avec son Grand Choréoké, mêlant vinyles et vidéos de danse venues du monde entier.

Le Palais de la Porte Dorée 293, avenue Daumesnil 75012 Paris

Contact : https://monument.palais-portedoree.fr/programmation/evenement/l-envers-du-decor-6?utm_source=Site+QFAP&utm_medium=RefSiteQFAP&utm_campaign=SiteEDDQFAP&utm_id=ReferencementEDDQFAP https://palaisportedoree.tickeasy.com/fr-FR/spectacles?utm_source=Site+QFAP&utm_medium=RefSitePF&utm_campaign=BilletEDDQFAP&utm_id=ReferencementEDDQFAP

