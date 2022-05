L’Envers du Décor

2022-06-08 20:30:00 – 2022-06-08 Alors que les objectifs sont braqués sur les stars, que devient Alfred lorsque Batman part sauver Gotham City? A quoi pense la serveuse lorsque Harry rencontre Sally? Ce spectacle mêlant vidéo et jeu d’acteurs, propose une plongée dans la vie des seconds rôles lorsqu’ils ont quitté le champ de la caméra.

