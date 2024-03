« L’envers du corps » par Toron Blues – Vendredi 15 mars La Grainerie Balma, vendredi 15 mars 2024.

« L’envers du corps » par Toron Blues – Vendredi 15 mars La compania doisacordes est lauréate Circusnext 2023 pour ce projet co-financé par l’Union Européenne. Vendredi 15 mars, 16h00 La Grainerie

Début : 2024-03-15T16:00:00+01:00 – 2024-03-15T17:00:00+01:00

Fin : 2024-03-15T16:00:00+01:00 – 2024-03-15T17:00:00+01:00

Dans son accompagnement des parcours des artistes, La Grainerie est heureuse d’ouvrir ses portes à la réflexion portée par Elsa Caillat et ses invité·es. Cette rencontre est l’occasion d’interroger le rapport au vieillissement du corps des femmes dans le cirque.

La pression sociale incite à rester compétitive, performante et créative. Mais comment faire, passé 40 ans, quand le corps ne répond plus aux standards appris en école il y a vingt ans ? Quels ressorts permettent d’appartenir encore à son milieu et d’y exprimer ses qualités artistiques ? Comment redéfinir la notion de performance ?

Elsa Caillat est lauréate de l’appel à projets recherche en théâtre, cirque, marionnette, arts de la rue, conte, mime et arts du geste du Ministère de la Culture.

DISTRIBUTION

Artiste de cirque/comédienne/peintre, porteuse de projet : Elsa Caillat

Maîtresse de conférences, sociologue, laboratoire CRESCO (7419) UniversitéPaulSabatier(Toulouse) : Émilie Salaméro

Équilibriste, maîtresse de conférences en arts de la scène à l’Université Jean-Jaurès (Toulouse), codirectrice de la compagnie d’Elles et cofondatrice des Tenaces Marion Guyez

Metteuse en scène, plasticienne/marionnettiste et directrice de la compagnie Créature Lou Broquin

Enseignante-chercheuse en arts et sciences humaines et sociales, docteure en arts du spectacle (2011) et professeure d’enseignement artistique Agathe Dumont

Artiste de cirque et vidéaste Joao Pereira Dos Santos (Cie O Ultimo Momento)

Entrée libre dans la limite des places disponibles

création 2024

Public adulte

1h

La Grainerie 61 Rue Saint-Jean, 31130 Balma Balma 31130 Haute-Garonne Occitanie https://la-grainerie.net/ Basée à Balma, la Grainerie est la fabrique des arts du cirque et de l’itinérance. Multi-fonctionnelle, elle est à la fois lieu ressource pour les acteurs de la filière du cirque et lieu de diffusion de leurs créations.

