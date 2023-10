FRANÇOIS M L’ENVERS DU BOCAL Poitiers Catégories d’Évènement: Poitiers

FRANÇOIS M Vendredi 24 novembre, 20h30 L'ENVERS DU BOCAL Auteur guitariste interprète, François M nous emmène dans son univers de chansons sensibles ou revendicatrices, parfois chaloupées, dont les textes voyagent au cœur des oreilles averties. L'ENVERS DU BOCAL 16 ter rue de la Regratterie, 86000 Poitiers Poitiers 86000 Vienne Nouvelle-Aquitaine

2023-11-24T20:30:00+01:00 – 2023-11-24T22:30:00+01:00

variété française engagée

