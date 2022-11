PIERRE & THE STOMPERS Samedi 26 novembre, 20h30 L’ENVERS DU BOCAL

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars

L'ENVERS DU BOCAL 16 ter rue de la Regratterie, 86000 Poitiers Poitiers 86000 Vienne Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-26T20:30:00+01:00

2022-11-26T22:00:00+01:00

Poitiers Vienne