SLO L’ENVERS DU BOCAL, 23 novembre 2022, Poitiers. SLO 23 – 27 novembre L’ENVERS DU BOCAL dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars L’ENVERS DU BOCAL 16 ter rue de la Regratterie, 86000 Poitiers Poitiers 86000 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « http://slo-artwork.blogspot.com/ »}] Dessinateur de bandes dessinées et graphiste indépendant français, grand amateur de gore, de zombies, de tentacules, de monstres et de musique extrême. http://slo-artwork.blogspot.com/

2022-11-23T12:00:00+01:00

2022-11-27T21:00:00+01:00

