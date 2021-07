Toul Toul Meurthe-et-Moselle, Toul L’ENTREVUE SECRÈTE Toul Toul Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

L'ENTREVUE SECRÈTE 2021-07-31 20:45:00 20:45:00 – 2021-07-31 21:45:00 21:45:00 ancien hôtel de Pimodan 6 bis rue du général Gengoult

Toul Meurthe-et-Moselle

Toul Meurthe-et-Moselle Toul Pièce de théâtre historique de Frédéric Thabault pour 6 comédiens. Tous publics. Durée : 50 mn.

Spectacle en plein air. En cas de pluie, la pièce sera jouée dans un lieu couvert qui sera indiqué sur place.

L’action se situe en 1299 à Vaucouleurs. Une rencontre de portée européenne doit avoir lieu et les préparatifs doivent rester secrets. Embarquée malgré elle dans des enjeux qui la dépassent, Isabeau de Bar est mise à l’isolement. A qui peut-elle encore se fier quand tous ses repères se mettent à vaciller ? +33 6 86 87 24 83 https://richardfabulette.jimdofree.com/ photo libre de droits dernière mise à jour : 2021-07-17 par MT TERRES TOULOISES

