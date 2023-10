Jam avec Le “Marseyer Klezmer Klang” L’entretemps Studio Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille Jam avec Le “Marseyer Klezmer Klang” L’entretemps Studio Marseille, 30 octobre 2023, Marseille. Jam avec Le “Marseyer Klezmer Klang” Lundi 30 octobre, 19h30 L’entretemps Studio Cette soirée autour de la musique klezmer et du chant yiddish, se veut musicale, conviviale, ouverte à tous, pour jouer, pour écouter, pour partager, pour danser si la place le permet ?!

Atelier klezmer – 18h – Avec Remy Yulzari

Pour tous instruments- niveaux intermédiaires ou avancés

Prix libre – inscription par sms 06.28.33.49.69

Scène ouverte “Jam” – 19h30 /22h30 – Avec Remy Yulzari et Léa Platini

Ouverture de la Jam avec Le “Marseyer Klezmer Klang” (ensemble amateur de musique klezmer de Marseille).

Programme de la Jam : mélodies klezmer, chants yiddish issus du répertoire des ateliers de musique klezmer (grilles disponibles sur place ) + spontanéité : chacun peut lancer un morceau à tout moment.

Buvette sur place.

Soirée au chapeau (gratuit pour les musiciens participants)

Pour toute question : Léa Platini 06 28 33 49 69/ lesoreillesdaman@gmail.com

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ L’entretemps Studio 12, rue Rouget de lisle 13001 Marseille Marseille 13001 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « mailto:lesoreillesdaman@gmail.com »}, {« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-30T19:30:00+01:00 – 2023-10-30T22:30:00+01:00

2023-10-30T19:30:00+01:00 – 2023-10-30T22:30:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu L'entretemps Studio Adresse 12, rue Rouget de lisle 13001 Marseille Ville Marseille Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville L'entretemps Studio Marseille latitude longitude 43.295414;5.377657

L'entretemps Studio Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/