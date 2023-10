Stage percussion orientale – bendir, daf – avec Julie Lobato L’Entretemps Studio, Marseille (13), 26 novembre 2023, .

Instruments de prêt à disposition! Niveau: débutant et intermédiaire. Pour m’écouter :https://www.youtube.com/c/JulieLobato/videos > > DESCRIPTION < <Le bendir est un tambour sur cadre millénaire que l’on trouve au Moyen-orient et au Maghreb. Selon les cultures on l’appelle aussi daf ou tof.C’est une percussion digitale, c’est à dire qu’elle se joue avec tous les doigts, ce qui permet avec de la pratique d’arriver à des niveaux de virtuosité et de finesse de jeu jubilatoires !Le son est tantôt chaud et doux, tantôt dynamique et lumineux, propice à accompagner le chant, la danse, ou à savourer en solo. > > PROGRAMME < <(Niveau débutant et intermédiaire)Techniques sur le tambour en position assise (lap style)Rythmes traditionnels du Moyen OrientComposition/Improvisation IL EST POSSIBLE DE SE FAIRE PRÊTER UN BENDIR, MERCI DE LE PRÉCISER A L’INSCRIPTION! >> MODALITÉS D’INSCRIPTION et TARIF <<5h de cours10h-12h30 puis 14h30-17h=> 70€ (Prévoir une adhésion à prix libre pour l’Entretemps.) Pour plus de détails, ou vous inscrire, me contacter par mail : julie@lobato.eu(je peux vous rappeler si besoin) >> INFOS PRATIQUES <<Rdv à 9h40Possibilité de partager un repas sur place (auberge espagnole) > > BIOGRAPHIE < <Julie LOBATO a étudié le bendir ainsi que le riq auprès d’Yshai AFTERMAN et de son maître Zohar FRESCO, qui n’ont cessé depuis des années d’explorer les possibilités de ce tambour et de sa musicalité. Elle s’est prise au jeu et continue d’explorer à son tour. De retour en France après deux années passées au Moyen-Orient, elle a été encouragée à transmettre ce qu’elle avait appris ainsi que sa propre pratique. Elle a participé à différents projets de musique d’Anatolie en tant que percussionniste et chanteuse, notamment avec la musicienne Eleonore FOURNIAU, le guitariste et luthiste Gilad WEISS. Elle a créé en 2018 le duo İki Tilki , avec le percussionniste chanteur Julen ACHIARY, un duo de percussions et voix qui met à l’honneur différents tambours du Moyen Orient. Elle joue maintenant en solo, en duo dans RUNDINELLE avec Laetitia MARCANGELI, ainsi qu’en duo dans MAZHAR avec la oudiste marseillaise Sarah PROCISSI. https://www.facebook.com/lobatojulie/https://www.instagram.com/julielobato/https://www.canva.com/…/DAF…/ZKGuTcIjjQeLNK9O06gP_w/view

L'Entretemps Studio, Marseille (13) Rue Rouget de Lisle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-26T10:00:00+01:00 – 2023-11-26T17:30:00+01:00

