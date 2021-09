L’entrepreneuriat étudiant, c’est quoi ? Amphitheâtre de la MACI, 5 octobre 2021, Saint-Martin-d'Hères.

Amphitheâtre de la MACI, le mardi 5 octobre à 12:30

L’esprit d’entreprendre, révélateur de compétences …L’esprit d’entreprendre va au-delà de la seule création d’entreprise L’esprit d’entreprendre, c’est avant tout un état d’esprit, celui qui va nous pousser à trouver le courage, utiliser nos ressources et notre plein potentiel, bref, tout mettre en œuvre pour mener le projet qui nous anime. Bachelier, étudiant, jeune diplômé, Tu veux changer le monde ? Être acteur de ta scolarité à l’UGA ? Innover pour t’engager ? Créer une association ? Devenir PDG ? Challenger ta capacité à travailler en équipe ? Développer ton réseau ? Fonce et rejoins Pépite oZer ! Vous êtes enseignants et souhaitez que vos étudiants deviennent acteurs de leur apprentissage ? La pédagogie par l’action vous intéresse ? L’esprit d’entreprendre est une aventure qui favorise l’autonomie, la confiance et soi, la motivation, la curiosité, le travail en équipe et encore 1000 compétences fondamentales. Venez rencontrer Pépite oZer et le soutien qui peut vous être proposé à travers différents parcours d’accompagnement, adaptés à chaque projet…Entreprendre ? Pendant ses études ? c’est possible avec Pépite oZer ! Pépite oZer c’est une promotion d’une centaine d’étudiants entrepreneurs, et une équipe de 10 personnes pour accompagner les projets. Inscription sur : [https://pepite-ozer.inook.website/fr/events/17332](https://pepite-ozer.inook.website/fr/events/17332)

Amphitheâtre de la MACI 339 Avenue Centrale 38400 Saint-Martin-d’Hères Saint-Martin-d’Hères Domaine universitaire de Grenoble Isère



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-05T12:30:00 2021-10-05T13:30:00