L’entrepreneuriat dans l’aéronautique, 9 juin 2022 18:30, Toulouse. Les associations TBS Alumni, ARTS & Métiers Alumni et ENAC Alumni se réunissent pour vous proposer une conférence sur l’entrepreneuriat dans l’aéronautique. JEUDI 9 JUIN à l’ENAC (Amphi Costes) 18h30 : Accueil

19h : Table ronde avec Nicolas CAPET (IENAC 2004), PDG d’Anyways, Agnès TIMBRE-SAUNIERE, Directrice Générale de Celso et Vice-Présidente de la CCI Montauban, et Anaïs MAZALEYRAT, Business Performance Manager chez Airbus et co-fondatrice de A piece of sky.

20h : Cocktail La conférence sera suivie d’un cocktail dînatoire, une occasion de faire du networking entre alumni des différentes écoles.

Détails Heure : 18:30 - 21:00

Lieu Ecole nationale de l'aviation civile Adresse 7 avenue Edouard Belin Ville Toulouse Organisateur ENAC Alumni Tarif 10 euros, 30 euros ou gratuit

