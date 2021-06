Bagnolet Parc Département Jean-Moulin Bagnolet, Seine-Saint-Denis L’ENTREPRENARIAT, UN SPORT PAS COMLMES LES AUTRES ! LE 7 JUILLET 2021 Parc Département Jean-Moulin Bagnolet Catégories d’évènement: Bagnolet

Seine-Saint-Denis

L’ENTREPRENARIAT, UN SPORT PAS COMLMES LES AUTRES ! LE 7 JUILLET 2021 Parc Département Jean-Moulin, 7 juillet 2021-7 juillet 2021, Bagnolet. L’ENTREPRENARIAT, UN SPORT PAS COMLMES LES AUTRES ! LE 7 JUILLET 2021

Parc Département Jean-Moulin, le mercredi 7 juillet à 10:00

L’ENTREPRENARIAT, UN SPORT PAS COMLMES LES AUTRES ! LE 7 JUILLET 2021 ——————————————————————— **Venez pratiquer un sport et vous renseigner pour chaque étape de la mise en place d’un projet !** ? Mercredi 7 juillet de 10h à 18h au ? Parc Département Jean-Moulin – Les Guillands, rue de l’Epine à #Bagnolet

Entrée libre

Venez pratiquer un sport et vous renseigner sur chaque étape de la mise en place d’un projet Parc Département Jean-Moulin rue de l’Epine 93170 Bagnolet Bagnolet Centre Sud Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-07T10:00:00 2021-07-07T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bagnolet, Seine-Saint-Denis Étiquettes évènement : Autres Lieu Parc Département Jean-Moulin Adresse rue de l’Epine 93170 Bagnolet Ville Bagnolet lieuville Parc Département Jean-Moulin Bagnolet