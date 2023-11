Jazzycolors – Monika Kabasele Grecofuturismo L’Entrepôt Paris, 29 novembre 2023, Paris.

Jazzycolors – Monika Kabasele Grecofuturismo

« Grécofuturisme » est le projet initié par Monika Kabasele, une jeune chanteuse Gréco Congolaise. Elle va collaborer avec le pianiste virtuose Dexter Goldberg, ainsi que trois remarquables musiciens, Cyril Drapé à la contrebasse, Hugo Corbin à la guitare et Arnaud Dolmen à la batterie ; qui donnent une réalité sonore au projet. L’objectif de ce projet est de créer un son multiculturel : la rumba congolaise, la samba et bossa nova, se mêlent avec les rythmes, mélodies et paroles grecques et les morceaux joués sont influencés par le langage et les formes du jazz. La musique jazz s’y prête dans sa nature de pont entre les traditions. Le répertoire est un mélange entre la tradition grecque et la tradition congolaise, un mélange qui se met en réalité à travers le jazz. Inspiré par le terme « Afrofuturisme » le nom de ce projet décrit la recherche des connexions entre les racines africaines et les racines grecques. Le but est de développer une personnalité artistique qui se présente au futur et se met en dialogue avec les nouvelles technologies et le jazz futuriste, avec un esprit ouvert aux musiques métissées et aux nouvelles identités.

Proposé par le Centre Culturel Hellénique

En partenariat avec L’Entrepôt

Monika Kabasele – chant

Dexter Goldberg – piano

Cyril Drapé – contrebasse

Théo Moutou – batterie

L’Entrepôt 7 Rue Francis de Pressensé Paris 75014 Quartier de Plaisance Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.cinemalentrepot.fr/film/591112/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-29T21:00:00+01:00 – 2023-11-29T22:45:00+01:00

Monika Kabasele