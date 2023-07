Underdogs / cie par Terre – Anne Nguyen L’Entrepôt – Le Haillan Le Haillan, 8 mars 2024, Le Haillan.

Underdogs / cie par Terre – Anne Nguyen Vendredi 8 mars 2024, 20h30 L’Entrepôt – Le Haillan plein tarif 18€ – tarif réduit 15€ – carte Manuf’ 15€ – carte Manuf’ réduit 8€ – tarif infidèle plein 15€- tarif infidèle réduit 8€

DANSE

Cie par Terre / Anne Nguyen

ven. 8 mars – 20h30

50 min – tout public

Du break au popping ou au waacking, depuis 15 ans Anne Nguyen, artiste associée à La Manufacture CDCN, sublime l’essence du hip-hop dans des créations qui marient avec bonheur l’abstraction et la narration, la précision graphique à une énergie explosive, révélant les ressorts politiques de notre inconscient collectif. Avec Underdogs, elle donne une voix à « ceux et celles qui font partie du paysage urbain et sur lesquel·le·s notre oeil se pose sans oser s’attarder ». Et sonde la manière dont l’imagerie urbaine traverse nos corps, et les empreintes qu’elle y laisse : « À quels personnages nous identifions-nous pour construire nos personnalités, nos états de corps ? » Au son de standards de la soul des 70’s, les trois interprètes, tantôt individus, tantôt groupe, en accéléré ou au ralenti, donnent vie à un ballet de gestes et d’attitudes dans lesquels chacun·e pourra se reconnaître.

– – – –

dans le cadre du dispositif Artiste associée, dispositif soutenu par le ministère de la Culture.

en partenariat avec l’Entrepôt, Le Haillan

L’Entrepôt – Le Haillan 13 Rue Georges Clemenceau, 33185 Le Haillan Le Haillan 33185 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lamanufacture-cdcn.org/evenement/08-03-2024-20-30-underdogs »}] [{« link »: « https://www.lamanufacture-cdcn.org/spectacles/underdogs-anne-nguyen-ven-8-mars-2024-lentrepot-le-haillan/?portfolioCats=29 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-08T20:30:00+01:00 – 2024-03-08T21:20:00+01:00

2024-03-08T20:30:00+01:00 – 2024-03-08T21:20:00+01:00

danse urbaine hip hop

© Patrick Berger