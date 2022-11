POINT ZERO + WO-MAN (soirée spectacles 2 en 1) L’Entrepôt – Le Haillan, 31 mars 2023, Le Haillan.

POINT ZERO + WO-MAN (soirée spectacles 2 en 1) Vendredi 31 mars 2023, 20h30 L’Entrepôt – Le Haillan

tarif plein 18€ – tarif réduit 15€ – tarif carte Manuf’ 15€ – tarif Carte Manuf’ réduit 8€

Une soirée spectacles 2 en 1 et plonger dans l’univers chorégraphique d’Amala Dianor qui nous présente « Point zéro » et « Wo-Man ».

L’Entrepôt – Le Haillan 13 Rue Georges Clemenceau, 33185 Le Haillan Le Haillan 33185 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://www.lamanufacture-cdcn.org/spectacles/wo-man-point-zero-amala-dianor-ven-31-mars-2023/?portfolioCats=26 »}]

[danse]

KAPLAN I Compagnie Amala Dianor

– – –

ven. 31 mars – 20h30

60min (la soirée) – tout public

– – –

POINT ZERO

Point zéro est le nom du point de départ des routes de France, devant Notre Dame de Paris. Le point de départ de la vie d’artiste d’Amala Dianor, Johanna Faye et Mathias Rassin est d’avoir commencé à danser il y a 20 ans et plus. Aujourd’hui Johanna Faye codirige le Centre chorégraphique National de Rennes, Amala Dianor danse et chorégraphie, Mathias Rassin est champion du monde de top-rock ! L’objectif de cette pièce est de voir s’ils savent encore s’écouter, se défier en battle. La réponse est oui ! Ils s’amusent beaucoup à décortiquer le corps, à le sectionner. Les temps sont marqués selon la grammaire hip hop contemporaine. Amala Dianor est toujours aussi léger qu’un nuage, Johanna Faye engagée dans chaque muscle et Mathias Rassin solide. Un moment drôle et puissant !

– – –

WO-MAN

Est-ce qu’une danse est différente quand elle passe du masculin au féminin ? Le chorégraphe et danseur Amala Dianor a transmis son solo Man-Rec à Nangaline Gomis. Il devient Wo-Man, un portrait hip hop aux courbes enivrantes. Elle arrive tout en bleu, crop top et baggy chic. Au féminin, la danse devient une quête des origines où la cambrure du dos, comme un envol, laisse place à des dissociations de bassin. Les pieds, enfin libres, s’expriment dans des glissements et des accélérations folles. Cette artiste est éblouissante. Wo-Man est une pièce douce. Les halos lumineux dorés et la composition musicale de Awir Leon accompagnent la danseuse dans chaque pas, comme une main tendue qui fait de ce solo un trio pour un corps, du son et de la lumière.

– – –

en partenariat avec L’Entrepôt – Le Haillan



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-31T20:30:00+02:00

2023-03-31T21:30:00+02:00

© Romain Tissot