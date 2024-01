CHARLELIE COUTURE L’ENTREPOT Le Haillan, samedi 8 juin 2024.

Quelques ESSENTIELLESSi CharlÉlie Couture promène à travers le monde un blues poétique et rempli d’humour depuis 40 ans, alors on n’a pas vu le temps passer !Peintre, écrivain, et chanteur inclassable, CharlÉlie Couture est un artiste dans la pleine acceptation du terme.Il fait partie des « icônes » d’une certaine chanson-rock littéraire traversant les décennies avec l’élégance incontestable des grands hommes discrets. Harmonie jazz, blues ironiques, rock steady, ou folk non conformistes, depuis le mythique Poèmes rock, CharlÉlie Couture raconte des histoires, farcies de double sens, et de métaphores électriques. Il faut l’avoir vu sur scène pour comprendre le magnétisme qui émane de ses concerts.Avec Quelques ESSENTIELLES, CharlÉlie Couture revisite certains de ses titres, avec de nouvelles versions « cover » parfois très éloignées des originales. Si la forme et les arrangements peuvent être marqués par une mode, une époque, des sons, une approche musicale de l’espace…néanmoins le fond reste ce qu’il est.CharlÉlie Couture : à savourer au Haillan Chanté !En partenariat avec Bordeaux Chanson et Azimuth Productions / Flying BoatDans le cadre du festival Le Haillan Chanté 13ème éditionLes billets ne sont ni échangeables, ni remboursables, sauf en cas de report ou d’annulation du spectacle.

Tarif : 22.00 – 27.20 euros.

Début : 2024-06-08 à 21:00

L’ENTREPOT 13, rue Georges Clemenceau 33185 Le Haillan 33