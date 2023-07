LE HAILLAN CHANTÉ / CHIEN NOIR L’Entrepôt Le Haillan, 7 juin 2024, Le Haillan.

Chanson

1ère PARTIE : ORÉ

Sur des arrangements pointillistes de guitares, pianos et programmations électroniques, chien noir interprète ses chansons d’une voix gracile qui évoque le paradis perdu de l’enfance. Accrocheuses et légères, on a envie de les écouter en boucle, puis de plonger en elles, parce qu’il y a un monde sous la surface.

Si chien noir assume une référence, ou une inspiration, c’est celle de l’Américain Sufjan Stevens, avec son album Carrie & Lowell. Il s’est reconnu dans ce disque, qui lui a montré la voie pour transformer un limon biographique en chansons lumineuses. La musique a ce pouvoir, et les chansons de chien noir en sont assurément dotées.

Après un premier EP en juin 2021 (naïve), chien noir récolte les sélections (Chantier des Francos, le FAIR…), les synchros (campagne nationale La Redoute) et une belle nomination aux Victoires de la Musique 2022.

Oré : c’est une fille sans chichi et qui en a sous la casquette. Elle est armée d’un flux solide (on pense à MC Solaar), de petites chorégraphies, et s’accompagne d’un ukulélé et de petites machines qu’elle maîtrise à merveille. Bref, elle est franchement emballante !

En partenariat avec Bordeaux Chanson

Dans le cadre du festival Le Haillan Chanté 13ème édition

Plein tarif : 18 € / Tarif réduit* : 15 €

L’Entrepôt 13 rue Georges clémenceau 33185 le haillan Le Haillan 33185 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 28 71 06 http://lentrepot-lehaillan.com/ [{« link »: « https://www.lentrepot-lehaillan.com/events/le-haillan-chante-chien-noir/ »}] Inauguré en novembre 2000, L’Entrepôt est la salle de spectacle de la Ville du Haillan (456 places).

Situé au cœur de la ville, sa vocation est clairement définie : accueillir, au-delà des habitants de la commune, tous les publics séduits par ses spectacles, inventer et proposer un projet culturel vivant et ouvert à tous.

L’ Entrepôt c’est :

– Une programmation : théâtre, danse, musique, chanson, humour, cinéma, opéra, films-conférence de Connaissance du Monde, scolaires.

– Une salle de 456 places à moins de 30min de Bordeaux avec configuration spectacles ou cinéma

– Un lieu de vie à part entière ouvert en journée : billetterie, bar, wifi, expositions…

– Des tarifs attractifs avec les Mercredis du Haillan à 5€, des séances de cinéma à 4,50€… et une formule d’abonnement ultra-simple, l’Abonnement (tous les spectacles à tarif réduit à partir de l’achat de 4 spectacles).

– Des événements tout au long de l’année : Animasia / Le Haillan chanté / Accords à corps / Les Cogitations… Accessible en 30 min depuis la Place des Quinconces par la Liane 3 ou encore par la ligne A du Tram. Parkings gratuits à proximité.

