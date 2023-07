LES COGITATIONS / ALEX VIZOREK – AD VITAM L’Entrepôt Le Haillan, 19 mai 2024, Le Haillan.

LES COGITATIONS / ALEX VIZOREK – AD VITAM Dimanche 19 mai 2024, 20h30 L’Entrepôt

Humour

LES COGITATIONS / ALEX VIZOREK – AD VITAM

Mise en scène : Stéphanie Bataille

Scénographie : Julie Noyat et Johan Chabal

Alex Vizorek nous propose son spectacle Ad Vitam. Spectacle sur la… mort ! Partant du postulat que ça pouvait concerner pas mal de gens ! Il s’appuie sur la philosophie, la biologie, la culture et sans oublier l’orgasme : appelé aussi la petite mort, Alex Vizorek nous offre avant tout un spectacle sur la VIE.

LE SAVIEZ-VOUS ? Il y a quelques années, Alex Vizorek s’était mis au défi d’écrire un spectacle sur l’Art. Il avait questionné et fait rire aux éclats les plus connaisseurs et les plus sceptiques.

Alex Vizorek est une oeuvre d’art a tourbillonné dans toute la francophonie pour finir en apothéose à L’Olympia.

Il fallait un nouveau challenge de taille : le voici !

« Une furieuse envie de profiter de la vie ! » Le Monde

« Le pire c’est que c’est génial ! » RTL

En partenariat avec TS3-Fimalac Entertainment

Dans le cadre du festival les Cogitations 7ème édition

Plein tarif : 30 € / Tarif réduit* : 25 €

https://www.lentrepot-lehaillan.com/events/les-cogitations-alex-vizorek-ad-vitam/

L’Entrepôt 13 rue Georges clémenceau 33185 le haillan Le Haillan 33185 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 28 71 06 http://lentrepot-lehaillan.com/ [{« link »: « https://www.lentrepot-lehaillan.com/events/les-cogitations-alex-vizorek-ad-vitam/ »}] Inauguré en novembre 2000, L’Entrepôt est la salle de spectacle de la Ville du Haillan (456 places).

Situé au cœur de la ville, sa vocation est clairement définie : accueillir, au-delà des habitants de la commune, tous les publics séduits par ses spectacles, inventer et proposer un projet culturel vivant et ouvert à tous.

L’ Entrepôt c’est :

– Une programmation : théâtre, danse, musique, chanson, humour, cinéma, opéra, films-conférence de Connaissance du Monde, scolaires.

– Une salle de 456 places à moins de 30min de Bordeaux avec configuration spectacles ou cinéma

– Un lieu de vie à part entière ouvert en journée : billetterie, bar, wifi, expositions…

– Des tarifs attractifs avec les Mercredis du Haillan à 5€, des séances de cinéma à 4,50€… et une formule d’abonnement ultra-simple, l’Abonnement (tous les spectacles à tarif réduit à partir de l’achat de 4 spectacles).

– Des événements tout au long de l’année : Animasia / Le Haillan chanté / Accords à corps / Les Cogitations… Accessible en 30 min depuis la Place des Quinconces par la Liane 3 ou encore par la ligne A du Tram. Parkings gratuits à proximité.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-05-19T20:30:00+02:00 – 2024-05-19T22:30:00+02:00

2024-05-19T20:30:00+02:00 – 2024-05-19T22:30:00+02:00