LES COGITATIONS / LES VAGINITES – ÇA VOUS GRATTE ? Jeudi 16 mai 2024, 20h30 L’Entrepôt

LES COGITATIONS / LES VAGINITES – ÇA VOUS GRATTE ?

De, par et avec Audrey Chamot, Corinne Masiero, Stéphanie Chamot.

Trio électro punk prolo

Non ! Niet ! Nada ! Ta gueule !

Des voix désétouffées aux forceps.

Esclaves affranchies résilientes.

Des sons-giclées d’ovaires sexuellement incorrects.

Des paroles-IVG. De l’électro-brut, lancinant et désenclavé.

Les Vaginites : ça vous gratte ?

Retour d’un de leur fan : « Moi, j’ai (un peu) claqué des mains. Mais quand j’ai vu de quoi elles parlaient, j’ai arrêté… (quand même, c’est un peu violent de danser sur du viol… Non ?) »

Voilà : à savourer aux Cogitations !

En partenariat avec la Compagnie faut le faire et empiresunsonic

Dans le cadre du festival les Cogitations 7ème édition

Tarif unique : 20 €

https://www.lentrepot-lehaillan.com/events/les-cogitations-les-vaginites-ca-vous-gratte/

L’Entrepôt 13 rue Georges clémenceau 33185 le haillan Le Haillan 33185 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 28 71 06 http://lentrepot-lehaillan.com/ [{« link »: « https://www.lentrepot-lehaillan.com/events/les-cogitations-les-vaginites-ca-vous-gratte/ »}] Inauguré en novembre 2000, L’Entrepôt est la salle de spectacle de la Ville du Haillan (456 places).

Situé au cœur de la ville, sa vocation est clairement définie : accueillir, au-delà des habitants de la commune, tous les publics séduits par ses spectacles, inventer et proposer un projet culturel vivant et ouvert à tous.

L’ Entrepôt c’est :

– Une programmation : théâtre, danse, musique, chanson, humour, cinéma, opéra, films-conférence de Connaissance du Monde, scolaires.

– Une salle de 456 places à moins de 30min de Bordeaux avec configuration spectacles ou cinéma

– Un lieu de vie à part entière ouvert en journée : billetterie, bar, wifi, expositions…

– Des tarifs attractifs avec les Mercredis du Haillan à 5€, des séances de cinéma à 4,50€… et une formule d’abonnement ultra-simple, l’Abonnement (tous les spectacles à tarif réduit à partir de l’achat de 4 spectacles).

– Des événements tout au long de l’année : Animasia / Le Haillan chanté / Accords à corps / Les Cogitations… Accessible en 30 min depuis la Place des Quinconces par la Liane 3 ou encore par la ligne A du Tram. Parkings gratuits à proximité.

