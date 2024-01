ECLEKTIK #24 L’ENTREPOT Le Haillan, vendredi 12 avril 2024.

ECLEKTIK #24 – JEUNE BALLET D’AQUITAINEDirection artistique : Christelle LaraSous la direction de Christelle Lara, le Jeune Ballet d’Aquitaine élabore chaque saison un projet artistique construit en collaboration avec les chorégraphes invités.Professionnels reconnus ou jeunes créatrices et créateurs, ils confrontent les danseurs en formation aux différents courants de la création artistique et aux processus créatifs.Étape ultime de leur parcours, le temps de la rencontre avec le public constitue pour ces jeunes danseurs un élément essentiel de leur formation.Sur la scène de L‘Entrepôt, après une semaine de résidence, ils vous invitent à découvrir ces propositions chorégraphiques contrastées et variées !En partenariat avec le Jeune Ballet d’Aquitaine

Tarif : 10.00 – 14.00 euros.

Début : 2024-04-12 à 20:30

L’ENTREPOT 13, rue Georges Clemenceau 33185 Le Haillan 33