DUPLESSY & LES VIOLONS DU MONDE L’Entrepôt Le Haillan, 29 mars 2024, Le Haillan.

Musique Du Monde

DUPLESSY & LES VIOLONS DU MONDE

Mathias Duplessy : guitare, chant (lead vocal)

Guo Gan : vièle chinoise « erhu », chant

Aliocha Regnard : vièle scandinave « nyckelharpa », chant

Mandakhjargal Daansuren « Mandakh » : vièle mongole « morin khuur », chant diphonique

Duplessy & les Violons du Monde, un quatuor à cordes insolite pour une invitation au voyage et à l’imaginaire !

Mathias Duplessy est un compositeur-voyageur français. Insatiable, curieux, il n’a eu de cesse de diversifier ses sources d’inspiration (gitans de Grenade, Inde, Mongolie), et de collaborer avec des artistes de toutes les traditions, abolissant ainsi les frontières des genres, pour aboutir à un style sans pareil.

Pour son projet « Les violons du monde », il s’est entouré de Guo Gan, grand maître du erhu chinois, d’Aliocha Regnard, virtuose du nyckelharpa suédois et de Mandakh Daansuren, l’un des grands maîtres mongol de la « vièle à tête de cheval ».

« De Ravel à Ennio Morricone, Mathias Duplessy construit son monde musical » France Culture

« Ils chevauchent leurs vièles comme des cow-boys et chantent avec des voix de vieux chamanes recuits au soleil des steppes : bienvenue dans la joyeuse équipée de Mathias Duplessy » Télérama

En partenariat avec Azimuth Productions / Absilone, Musiques de Nuit et Le Rocher de Palmer

Plein tarif : 25 € / Tarif réduit* : 20 €

https://www.lentrepot-lehaillan.com/events/duplessy-les-violons-du-monde/

L’Entrepôt 13 rue Georges clémenceau 33185 le haillan Le Haillan 33185 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 28 71 06 http://lentrepot-lehaillan.com/ [{« link »: « https://www.lentrepot-lehaillan.com/events/duplessy-les-violons-du-monde/ »}] Inauguré en novembre 2000, L’Entrepôt est la salle de spectacle de la Ville du Haillan (456 places).

Situé au cœur de la ville, sa vocation est clairement définie : accueillir, au-delà des habitants de la commune, tous les publics séduits par ses spectacles, inventer et proposer un projet culturel vivant et ouvert à tous.

L’ Entrepôt c’est :

– Une programmation : théâtre, danse, musique, chanson, humour, cinéma, opéra, films-conférence de Connaissance du Monde, scolaires.

– Une salle de 456 places à moins de 30min de Bordeaux avec configuration spectacles ou cinéma

– Un lieu de vie à part entière ouvert en journée : billetterie, bar, wifi, expositions…

– Des tarifs attractifs avec les Mercredis du Haillan à 5€, des séances de cinéma à 4,50€… et une formule d’abonnement ultra-simple, l’Abonnement (tous les spectacles à tarif réduit à partir de l’achat de 4 spectacles).

– Des événements tout au long de l’année : Animasia / Le Haillan chanté / Accords à corps / Les Cogitations… Accessible en 30 min depuis la Place des Quinconces par la Liane 3 ou encore par la ligne A du Tram. Parkings gratuits à proximité.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-29T20:30:00+01:00 – 2024-03-29T22:30:00+01:00

